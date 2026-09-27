Україна дронами доставила 4 тонни їжі жителям окупованих Олешок

Операцію провели одразу кілька підрозділів Сил оборони та Нацгвардії

До тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині за допомогою безпілотників доставили близько чотирьох тонн продовольства. Продукти скинули одразу на 100 визначених локацій міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

В Олешках залишаються близько двох тисяч людей, серед яких майже пів сотні дітей. Вони живуть без належного доступу до їжі, електроенергії та води, а можливості залишити окуповане місто фактично немає. Доправляти продукти через Дніпро за допомогою дронів Україна почала ще у березні. До операцій залучені українські військові та підрозділи Національної гвардії.

Одна з наймасштабніших операцій відбулася нещодавно. У взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою «Грім», 34-ю окремою бригадою морської піхоти «Борисфен», підрозділом «Болгаричі» 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном до міста доставили близько 4 тис. кг продуктів.

Водночас російські військові намагаються перешкоджати доставці допомоги. Окупанти збивають безпілотники з провізією, відбирають продукти або перепродують їх. Також повідомляється про затримання місцевих жителів, які отримують гуманітарні пакунки. Людей кидають «на підвал», б'ють та застосовують до них насильство.

Прокудін підкреслив, що свідоме блокування гуманітарної допомоги та створення умов голоду для цивільного населення є воєнними злочинами. Операції з доставки продуктів до мешканців окупованих Олешок продовжуватимуться.

Нагадаємо, ситуація у тимчасово окупованих Олешках протягом останніх місяців переросла у гуманітарну катастрофу. Російська сторона не погоджує організовану евакуацію цивільних, хоча Україна та Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляли про готовність її провести. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, люди залишаються без продуктів, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги, а деякі намагаються самостійно вибратися з міста через заміновані поля.

Критична ситуація склалася і з медичною допомогою. У місцевій лікарні залишилося лише четверо працівників, а через нестачу ліків та медичних матеріалів там фактично можуть лише зупинити кровотечу.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту використати всі доступні механізми, щоб доставити гуманітарну допомогу до Олешок і забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати.