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В Україні дорожчає молочна продукція

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні дорожчає молочна продукція
Ціни на молочку зростуть
фото з відкритих джерел

Ціни на молочну продукцію переглядають щотижня через обстріли та дорогу логістику 

В Україні почали переглядати ціни на молоко, кефір, сметану та свіжий сир. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Infagro.

Головна причина – російські удари по складах і логістичних центрах, через що виникли проблеми з постачанням, а доставка товару стрімко подорожчала.

Торговельні мережі перекладають частину витрат на постачальників, тому деякі компанії надсилають нові цінники чи не щотижня. Поки що стрибок цін стриманий, адже нові прайси тільки запрацювали, але з полиць майже зникли знижки та акції.

До того ж українським виробникам усе важче конкурувати з імпортом, постачання якого в серпні зросло майже вдвічі порівняно з минулим роком.

Як відомо, середня ціна сала в Україні у серпні 2026 року становила 212,05 грн за кілограм, що на 27,02 грн, або 14,6% більше, ніж у серпні 2025 року. Водночас лише за місяць продукт подорожчав на 1,13 грн. Станом на 21 вересня у магазинах кілограм домашнього сала коштує від 259 до 359 грн. 

Нагадаємо, у вересні ціни на різні види м’яса в Україні змінювалися по-різному. Найбільше подорожчало стегно «Наша Ряба» – на 58,69 грн за кг, до 212,14 грн, а філе цього виробника додало 55,02 грн і коштувало 271,90 грн за кг. Водночас яловичий гуляш подешевшав на 56,87 грн за кг – до 437,63 грн.

До слова, закупівельна ціна молока-сировини в Україні на початку вересня зросла й до кінця року може сягнути 17-17,50 грн за кілограм без ПДВ. 

За офіційною статистикою, у січні-серпні 2026 року продукти харчування в Україні загалом подорожчали на 3%. Найбільше серед основних продовольчих категорій зросли ціни на хліб і хлібопродукти – на 12,6%, окремо хліб додав 10,3%. Макаронні вироби подорожчали на 7,9%, риба та продукти з риби – на 13,1%

Теги: продукти ціни молочна продукція

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