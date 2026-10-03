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Світові ціни на продукти зросли: що здорожчало найбільше

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Світові ціни на продукти зросли: що здорожчало найбільше
Цукор дорожчає найшвидше
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

FAO: якщо тиск збережеться, невдовзі збільшаться і споживчі ціни на їжу

Індекс продовольчих цін FAO у вересні піднявся до 136 пунктів – на 1,5% вище, ніж у серпні, а найбільше подорожчали цукор і зернові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН (FAO).

Індекс FAO відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на кошик товарів, якими найактивніше торгують у світі. Порівняно з вереснем 2025 року він вищий на 5,8%. За даними організації, зростання зумовили насамперед транспортні збої та погодні ризики, які обмежували пропозицію, а також вищі ціни на продукцію рослинництва.

«Ми бачимо стійке зростання світових цін на сировину, яке охоплює дедалі більше товарів», – заявив головний економіст FAO Максимо Тореро. Він пояснив, що перебої в Ормузькій протоці та Чорному морі накладаються на кліматичні шоки й тиснуть на енергоносії, транспорт і ключові продовольчі товари.

За словами Тореро, якщо такий тиск збережеться, це невдовзі позначиться на споживчих цінах на їжу, передусім у країнах, які залежать від імпорту продовольства та енергоносіїв.

Цукор дорожчає найшвидше

Індекс цін на цукор за місяць виріс на 6,1% – це найбільший приріст серед усіх груп. Ринок очікує зменшення світової пропозиції в сезоні 2026/27. Серед чинників FAO називає:

  • нижчий очікуваний обсяг виробництва в Таїланді;
  • побоювання за врожай в Індії через опади нижчі за норму та посилення Ель-Ніньйо;
  • сильні дощі в Центрально-Південному регіоні Бразилії;
  • скорочення площ під цукровим буряком у Європейському Союзі.

Зернові: пшениця й кукурудза

Індекс цін на зернові збільшився на 5,1% за місяць і на 17,2% – за рік. Динаміка за культурами така:

  • пшениця подорожчала на 6,3% через логістичні обмеження в Чорноморському регіоні та суху погоду в окремих районах Північної Америки напередодні сівби;
  • кукурудза додала 5,6% через побоювання щодо врожайності в США, менший експортний обсяг із Бразилії та перебої з торгівлею через Чорне море;
  • рис підріс на 1,4%: зросли ціни на сорт індика через погодні ризики та сезонне зменшення пропозиції.

Невизначеність довкола судноплавства в Ормузькій протоці додатково підтримала ціни на сировину для біопалива, зокрема на кукурудзу.

Рослинні олії

Індекс цін на рослинні олії збільшився на 0,9%. Його підштовхнуло вгору подорожчання пальмової олії: на неї впливають високий імпортний попит у світі та побоювання, що суха погода зашкодить виробництву в Південно-Східній Азії.

М’ясо й молочні продукти дешевшають

Індекс цін на м’ясо знизився на 1,1%: свинина й м’ясо птиці здешевшали, бо на ринку багато експортних запасів. Експортні котирування бразильської яловичини, навпаки, піднялися завдяки більшому імпортному попиту в США, а ціни на баранину майже не змінилися.

Молочні продукти подешевшали на 0,1%: сир став дешевшим, сухе молоко – дорожчим, а вершкове масло майже не змінилося в ціні.

FAO прогнозує менший урожай і скорочення торгівлі зерном

У новому огляді попиту та пропозиції на зернові FAO оцінила світовий урожай 2026 року в 2,979 млрд тонн – на 2,1% менше, ніж 2025-го. Попри це, він стане другим за обсягом в історії.

Оцінку для пшениці підвищили до 813,9 млн тонн завдяки кращій погоді в Австралії. Проте цей приріст з надлишком перекрило зниження прогнозу для грубих зернових – до 1,612 млрд тонн: у Європейському Союзі та США через спекотну й суху погоду очікують нижчу врожайність. Урожай рису оцінюють у 552,5 млн тонн: слабші перспективи Індії через нерівномірні мусонні дощі переважили кращі прогнози для Японії й Непалу.

Світову торгівлю зерном у сезоні 2026/27 прогнозують на рівні 505,8 млн тонн – на 3,5% менше за рекордний показник сезону 2025/26. Найбільше скоротяться поставки пшениці й кукурудзи: судноплавство в Чорному морі обмежене через війни Росії проти України, а альтернативних транспортних потужностей бракує.

У щомісячному огляді ринку, який готує Система агроринкової інформації (AMIS) при FAO, зазначено, що високі фрахтові ставки, дорожчі добрива та логістичні збої роблять ринок менш передбачуваним. Окремо там згадано Ель-Ніньйо, що посилюється: він додає невизначеності щодо врожаю рису в Південній і Південно-Східній Азії. Під час Ель-Ніньйо врожайність рису у світі зазвичай на 1–1,5% нижча за очікуваний тренд, пшениці й кукурудзи – близька до норми, а сої – на 1,5–2% вища.

Нагадаємо, у серпні річна інфляція в Україні прискорилася до 8,1% проти 7,7% у липні – показник зростає другий місяць поспіль. За даними Держстату, овочі за місяць подешевшали на 18,3%, фрукти – на 12%, а пальне й мастила додали 8,1%.

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Теги: інфляція Чорне море ринок продукти ціни пшениця урожай

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