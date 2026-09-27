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Один міністр має 37 радників. Названо урядовця-рекордсмена (документ)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Один міністр має 37 радників. Названо урядовця-рекордсмена (документ)
Сергій Марченко очолює Міністерство фінансів із березня 2020 року
фото: «Суспільне»

На безоплатній основі 33 людини надають поради міністру Сергію Марченку

Рекордсменом серед урядовців за кількістю радників залишається міністр фінансів Сергій Марченко. Наразі він має 37 радників, причому 33 з них працюють на безоплатній основі. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Очі та вуха уряду Корецького. Повний список радників прем'єра та його міністрів».

Серед позаштатних радників міністра фінансів є політтехнолог Борис Тізенгаузен. У 2014–2019 роках він був позаштатним радником Адміністрації президента Петра Порошенка. У цей період Сергій Марченко також працював в Адміністрації президента – обіймав посаду заступника її глави, коли установу очолював Ігор Райнін.

Один міністр має 37 радників. Названо урядовця-рекордсмена (документ) фото 1
Міністр фінансів Сергій Марченко має 37 радників

Рік тому «Главком» уже аналізував склад радників Сергія Марченка. Відтоді міністр фінансів провів лише незначні ротації у своїй команді. Зокрема, новими позаштатними радниками Марченка стали правниця та народна депутатка VIII скликання Тетяна Острікова-Чмерук, а також колишній перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу Ігор Гаєвський.

Серед інших радників Марченка раніше були фахівці з досвідом роботи в іноземних фінансових установах та колишні високопосадовці. Зокрема, до переліку входили експерт Центрального банку Японії Танака Масару, який також працював у центробанках Об'єднаних Арабських Еміратів та М'янми, а також колишній заступник голови Центрального банку Росії Сергій Алєксашенко.

Також серед радників міністра були член Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку Артем Шевальов, ексзаступник міністра фінансів Віталій Лісовенко, колишній заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний та експерший заступник міністра інфраструктури Василь Шкураков.

Нагадаємо, Марченко очолює Міністерство фінансів із березня 2020 року та є одним із найдосвідченіших членів уряду. Кар'єру в Мінфіні він розпочав ще у 2002 році, а у 2016-му став заступником міністра фінансів.

Згідно з е-декларацією за 2025 рік, Марченко задекларував 1,8 млн грн доходів, із яких близько 1,7 млн грн становила зарплата. На банківських рахунках міністр зберігав 1,2 млн грн і $3,6 тис., ще $3,4 тис. – готівкою. Також Сергій Марченко є почесним професором практики Київської школи економіки, однак виплат за викладацьку діяльність там не отримує.

Нещодавно під час розгляду у Верховній Раді проєкту державного бюджету на 2027 рік Сергія Марченка запитали, чи готовий він особисто прожити місяць на 3559 грн – саме такий загальний прожитковий мінімум уряд пропонує встановити наступного року. Прямої відповіді міністр не дав, однак визнав, що ця сума не відповідає реальним потребам людини і що «вижити» на неї, ймовірно, неможливо.

 

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Теги: Мінфін політика радник міністр Кабмін уряд Сергій Марченко

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