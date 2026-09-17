Ціни на м’ясо в Україні змінилися: скільки коштують курятина, свинина та яловичина

Деякі види м’яса у вересні суттєво подорожчали

Середні ціни на м’ясо в Україні з початку вересня змінювалися по-різному. Найбільше подорожчало філе «Наша Ряба» – на 55,02 грн за кілограм, водночас яловичий гуляш подешевшав на 56,87 грн/кг. «Главком» зібрав актуальні ціни на м’ясо та перевірив вартість окремих позицій у торговельних мережах.

Скільки в середньому коштують різні види м’яса

За даними «Мінфіну», наразі кілограм курячої гомілки в середньому коштує 97 грн, тушки – 117,50 грн, стегна – 150,67 грн, а філе – 226 грн. У «Нашої Ряби» стегно коштує 182,14 грн/кг, гомілка – 112 грн, філе – 271,90 грн/кг. Тушка «Епікур» – 106 грн/кг.

Свинина в середньому коштує 218,03 грн/кг за грудинку, 220,99 грн за лопатку, 240,30 грн за підчеревину та 239,97 грн за ребра. Ошийок коштує 349,92 грн/кг, а шашлик – 271,13 грн/кг.

Кілограм яловичого гуляшу в середньому коштує 437,63 грн, а ребер – 282,80 грн.

Скільки коштує м’ясо в супермаркетах

Ціни на яловичину, курятину та свинину у торговельних мережах відрізняються залежно від виду продукції, магазину та наявності акцій.

Наразі ціни такі:

яловичина, гуляш – Novus – 479 грн/кг;

яловичина, ребра – Auchan – 239,90 грн, Novus – 309 грн;

курятина, стегно – Auchan – 154 грн, Novus – 159 грн;

курятина, гомілка – Novus – 79,99 грн;

курятина, філе – Auchan – 189 грн, Novus – 234 грн;

курятина «Наша Ряба», гомілка – Auchan – 119 грн;

курятина «Наша Ряба», філе – Auchan – 268,10 грн, Novus – 274 грн;

свинина, грудинка – Auchan – 204,90 грн, Novus – 199 грн;

свинина, лопатка – Auchan – 219,90 грн, Novus – 219 грн;

свинина, підчеревина – Auchan – 211,90 грн, Novus – 259 грн;

свинина, ребра – Auchan – 215,90 грн, Novus – 239 грн;

свинина, шашлик – Auchan – 234,90 грн, Novus – 279 грн.

В «Ашані» яловича лопатка без кістки коштує 454,90 грн/кг, бефстроганов – 532,90 грн/кг, а яловичі ребра на кістці – 239,90 грн/кг.

скриншот сайту auchan.zakaz.ua

У «Ашані» також можна придбати свинячу лопатку без кістки за 270,90 грн/кг, свинячий ошийок без кістки за акцією – за 269 грн/кг замість 359,90 грн, а свинячу корейку без кістки – за 309,90 грн/кг.

скриншот сайту auchan.zakaz.ua

Серед курятини в «Ашані» філе за акцією коштує 189 грн/кг замість 245 грн, стегно курчати-бройлера – 154 грн/кг, а куряча гомілка – 99,90 грн/кг.

скриншот сайту auchan.zakaz.ua

У «Novus» куряче стегно коштує 159 грн/кг, куряче філе – 234 грн/кг, а філе «Наша Ряба» (1,1 кг) – 274 грн/кг.

скриншот сайту novus.zakaz.ua

Свиняча лопатка без кістки в «Novus» коштує 219 грн/кг, вирізка – 329 грн/кг, а свинячі ребра з м’ясом – 239 грн/кг.

скриншот сайту novus.zakaz.ua

Щодо яловичини, в «Novus» лопатка коштує 549 грн/кг, яловича гомілка – 299 грн/кг, а стегно без кістки – 539 грн/кг.

скриншот сайту novus.zakaz.ua

Як змінилися ціни на м’ясо

З початку вересня найбільше подорожчало стегно «Наша Ряба» – на 58,69 грн/кг, із 153,45 до 212,14 грн. Філе «Наша Ряба» зросло в ціні на 55,02 грн/кг – із 216,88 до 271,90 грн. Також подорожчали тушка «Епікур» – на 21 грн, свинячий ошийок – на 23,73 грн, свинячий шашлик – на 20 грн та куряча гомілка – на 18,50 грн.

Серед інших позицій, які подорожчали, – куряче стегно (+4,67 грн/кг), свиняча грудинка (+11,60 грн), підчеревина (+8,50 грн) та ребра (+11,84 грн). Яловичі ребра за цей період не змінилися – 282,80 грн/кг.

Водночас п’ять позицій подешевшали. Найбільше знизилася ціна яловичого гуляшу – на 56,87 грн/кг, із 494,50 до 437,63 грн. Куряче філе подешевшало на 12 грн/кг, гомілка «Наша Ряба» – на 11,05 грн, свиняча лопатка – на 3,36 грн, а куряча тушка – на 2,25 грн.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Україна у серпні суттєво збільшила експорт яловичини. За місяць за кордон поставили 474 т свіжої та охолодженої продукції – на 38% більше, ніж у липні, і майже у 25 разів більше, ніж у серпні 2025 року. За січень–серпень експорт свіжої яловичини сягнув 3,04 тис. т на $24,36 млн.