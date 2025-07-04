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Нацбанк спрогнозував, що буде з курсом євро та долара найближчим часом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нацбанк спрогнозував, що буде з курсом євро та долара найближчим часом
Євро в Україні подорожчало через послаблення долара
фото: Pexels

На валютний курс впливають як внутрішні економічні показники, так і зовнішні глобальні процеси

Основним фактором, який зараз впливає на зростання курсу євро відносно гривні є послаблення долара щодо інших валют. Це повʼязано з внутрішньою та зовнішньою політикою Сполучених Штатів після обрання президентом Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь Національного банку на запит Liga.net.

«Водночас основний вплив генерує навіть не стільки посилення торговельних протистоянь, як відчутне зростання невизначеності, що вже позначилося на ділових очікуваннях в окремих регіонах. У результаті на тлі помірних змін курсу гривні до долара, до євро вона послабилася через коливання курсу євро до долара», – каже регулятор.

Внутрішні чинники, зокрема платіжний баланс і попит на валюту, впливають на курс гривні, але офіційно її курс формується на основі долара США, який залишається основною валютою для міжбанківських торгів.

«В Україні курсоутворювальною валютою є американський долар. Тож якщо йдеться про офіційний курс гривні до долара, то він визначається на основі торгів на міжбанківському валютному ринку. Готівковий курс, відповідно, відображає результат взаємодії попиту та пропозиції долара на готівковому сегменті валютного ринку», – наголошує НБУ.

Нацбанк додав, що подальші зміни курсу гривні до євро в Україні насамперед залежатимуть від того, як коливатиметься співвідношення долара до євро на міжнародних фінансових ринках. «А на цю валютну пару, своєю чергою, впливатимуть макроекономічні умови та геополітична ситуація в США і ЄС – зокрема, курс монетарної політики, який обиратимуть Федеральна резервна система та Європейський центробанк», – заявили у регуляторі. 

Нагадаємо, офіційний курс гривні до євро на середу, 2 липня, сягнув рівня 49,40 грн. Натомість комерційний курс у банках наближається до рівня 50 грн за євро. Зокрема, «Райффайзен Банк» продає європейську валюту за оплати карткою по курсу 50,164 за одиницю.

До слова, долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття. Валюта США за останні шість місяців ослабла більше ніж на 10% порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни. Востаннє долар ослаб настільки на початку року у 1973 році, після того, як США зробили масштабний крок, який поклав кінець прив’язці долара до золота.

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Теги: Нацбанк курс валют валюта

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