Нацбанк знизив курси євро та долара

Станом на 16 червня офіційний курс долара встановлено на рівні 41,44 грн за $1

Станом на 16 червня офіційний курс євро встановлено на рівні 47,69 грн за $1

Сьогодні, 16 червня, долар офіційно подешевшав на 4 копійки, євро – на 39 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України та комерційних банків, інформує «Главком».

Офіційні курси становлять:

1 долар США – 41,44 грн (41,48 грн станом на 13 червня)

1 євро – 47,69 грн (48,08 грн станом на 13 червня).

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю станом на 16 червня скриншот

Середній курс в банках, за даними minfin.com.ua, становить (купівля - продаж):

долар США: 41,15 - 41,70 грн

євро: 47,60 - 48,30 грн

Курс валют в Україні 16 червня скриншот

Середній готівковий курс в обмінних пунктах (купівля – продаж):

долар США: 41,40 - 41,45 грн

євро: 48,05 - 48,25 грн

Нагадаємо: 12 червня курс євро встановив новий рекорд, перевищивши позначку у 48 грн. Європейська валюта зросла більш ніж на 60 коп. Так, офіційний курс євро становитиме 48,0825 грн. Попередній рекорд офіційна валюта ЄС встановила 22 квітня – 47,7653 грн.

Раніше повідомлялося, що Україна розглядає можливість змінити долар США як основну валюту для курсової прив’язки гривні на користь євро. Ідея пов’язана з кількома важливими факторами: перспективою членства України в Європейському Союзі, посиленням військово-політичної підтримки з боку ЄС, а також зростанням нестабільності на світових ринках і ризиком фрагментації глобальної торгівлі. Це змушує український центробанк серйозно замислитись над тим, чи не доцільніше зробити євро головною референтною валютою для гривні.

Як повідомлялося, перехід України на євро як основної курсоутворюючої валюти займе понад 15 років. Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук стверджує, що через 10-15 років Україна лише буде оцінювати наскільки вона готова і наскільки це потрібно робити. Водночас він пояснив, що історично набагато більшу вагу для України мав долар США порівняно з іншими валютами ще з початку 1990-х років.

Ніколайчук вважає, що якщо Україна стане членом ЄС, то має взяти на себе зобов’язання перейти на євро. За його словами основні показники зовнішнього сектору мають насамперед обліковуватися в євро.

До слова, Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року, водночас погіршивши прогноз зростання економіки України у 2025 році.