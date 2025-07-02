Долар переживає найгірший період з 1973 року – NYT

Спочатку долар різко зростав після переобрання Трампа, однак після піку у середині січня індекс долара почав знижуватися

Валюта США за останні шість місяців ослабла більше ніж на 10%

Долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття. Про це пише «Главком» з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що валюта США за останні шість місяців ослабла більше ніж на 10% порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни.

Востаннє долар ослаб настільки на початку року у 1973 році, після того, як США зробили масштабний крок, який поклав кінець прив’язці долара до золота.

За даними видання, цього разу на зміни вплинула політика президента Трампа, спрямована на переосмислення світового порядку через агресивні торгові тарифи та більш ізоляціоністську зовнішню політику.

«Комбінація торгових ініціатив Трампа, занепокоєння щодо інфляції та зростання державного боргу послабила долар, який також страждав від поступового зниження довіри до ролі Сполучених Штатів у глобальній фінансовій системі. Це означає, що для американців стало дорожче подорожувати за кордон, а для іноземців – менш привабливо інвестувати в Сполучені Штати, що знижує попит, коли уряд намагається залучити більше коштів. Водночас слабший долар повинен допомогти американським експортерам та зробити імпорт дорожчим», – йдеться в повідомленні.

Спочатку долар різко зростав після переобрання Трампа. Інвестори на фондовому ринку, валютні гравці сприймали це як знак економічного зростання та бізнесу, що ймовірно привернуло б інвестиції з усього світу і збільшило попит на долар. Однак після піку у середині січня індекс долара почав знижуватися.

Як пише NYT, наслідки нещодавнього падіння долара є далекосяжними. Для американських інвесторів слабший долар може стимулювати погляд на інші країни. Уже зараз пенсійні фонди, серед інших інвесторів, заявляють, що вони через це більше уваги звертають на ринки за межами США.

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 2 липня. Євро вперше в історії перевищило позначку 49 грн. Це черговий максимум для європейської валюти. Офіційний курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 49,40 грн. Це на 41 копійку вище, ніж у попередній банківський день.

Офіційний курс долара на середу встановлено на рівні 41,81 грн, що на 3 копійок вище, ніж у понеділок.