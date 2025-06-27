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Долар знову дешевшає, євро б’є рекорди

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Долар знову дешевшає, євро б’є рекорди
НБУ знизив курс долара, євро оновило історичний максимум
фото з відкритих джерел

На міжбанку курс долара знизився, євро оновило історичний максимум

Національний банк України встановив на 27 червня офіційний курс гривні до долара на рівні 41,5852 грн, що на 8 копійок менше порівняно з попереднім банківським днем. Про це повідомляє База з посиланням на НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 48,63 грн. Напередодні, 26 червня, євро коштував 48,32 грн, тож за добу європейська валюта подорожчала на 31 копійку. Це новий історичний максимум курсу євро. Попередній рекорд був зафіксований 25 червня на рівні 48,5084 грн.

Курс валют середній в банках
Курс валют середній в банках
скріншот: НБУ

Також за даними моніторингу ринку, в обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 грн, євро по 48,15 грн.

Середній курс в обмінних пунктах
Середній курс в обмінних пунктах
скріншот: Мінфін


Раніше «Главком» повідомляв, що Україна розглядає можливість змінити долар США як основну валюту для курсової прив’язки гривні на користь євро. Ідея пов’язана з кількома важливими факторами: перспективою членства України в Європейському Союзі, посиленням військово-політичної підтримки з боку ЄС, а також зростанням нестабільності на світових ринках і ризиком фрагментації глобальної торгівлі. Це змушує український центробанк серйозно замислитись над тим, чи не доцільніше зробити євро головною референтною валютою для гривні.

Також «Главком» інформував, що перехід України на євро як основної курсоутворюючої валюти займе понад 15 років. Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук стверджує, що через 10-15 років Україна лише буде оцінювати наскільки вона готова і наскільки це потрібно робити. Водночас він пояснив, що історично набагато більшу вагу для України мав долар США порівняно з іншими валютами ще з початку 1990-х років.

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Теги: курс валют гроші обмін Україна

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