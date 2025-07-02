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Євро пробив 50: один з банків уже продає валюту дорожче за історичну позначку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Євро пробив 50: один з банків уже продає валюту дорожче за історичну позначку
«Райффайзен Банк» продає європейську валюту за оплати карткою по курсу 50,164 за одиницю
фото: Рixabay

Тільки 12 червня євро встановив рекорд, перевищивши позначку у 48 грн

Офіційний курс гривні до євро на середу, 2 липня, сягнув рівня 49,40 грн. Натомість комерційний курс у банках наближається до рівня 50 грн за євро. Зокрема, «Райффайзен Банк» продає європейську валюту за оплати карткою по курсу 50,164 за одиницю. Про це повідомляє «Главком». 

Напередодні НБУ встановив такий курс валют на 2 липня 2025 року: 

  • 1 євро – 49,40 грн
  • $1 – 41,81 грн.

Державні банки «Приватбанк» та «Ощадбанк» продають євро сьогодні за курсом 49,75 та 49, 80 грн відповідно.

ПУМБ продає євро за ціною 49,60 грн, а  OTP Bank по 49,85 грн.

monobank встановив курс на рівні 49,05 при покупці банком євро та 49,739 в разі продажу валюти клієнтам.

Курс євро у банках станом на 2 липня 2025 року
Курс євро у банках станом на 2 липня 2025 року
скриншот з сайту Мінфін

Нагадаємо, долар почав новий рік з найгірших результатів за понад півстоліття. Валюта США за останні шість місяців ослабла більше ніж на 10% порівняно з кошиком валют основних торгових партнерів країни. Востаннє долар ослаб настільки на початку року у 1973 році, після того, як США зробили масштабний крок, який поклав кінець прив’язці долара до золота.

12 червня курс євро встановив новий рекорд, перевищивши позначку у 48 грн. 

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Теги: Ощадбанк курс валют Приватбанк населення НБУ валюта

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