Національна служба здоров'я України пояснила, які операції роблять безкоштовно

Пацієнти, яким необхідне оперативне втручання, мають право на комплекс безкоштовної медичної допомоги

НСЗУ нагадує, що програма медичних гарантій продовжує діяти в Україні, навіть попри війну. Пацієнти, яким необхідне оперативне втручання, мають право на комплекс безкоштовної медичної допомоги, включаючи хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

Що входить у пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах?»

Первинний огляд лікарем та визначення подальшого лікування

Лабораторні та інструментальні обстеження (аналізи крові, сечі, ЕКГ, УЗД, томографія тощо)

Передопераційний огляд анестезіологом

Знеболення на всіх етапах лікування

Хірургічні операції

Інтенсивна терапія за потреби

Післяопераційний моніторинг та медикаментозна терапія

Лікарські засоби та медичні вироби

Цілодобове лікарське спостереження та догляд

Харчування в стаціонарі

Анестезія та консультація анестезіолога включені у вартість операції та покриваються ПМГ.

Усі оперативні втручання в лікарнях, що мають договір з НСЗУ, є безкоштовними.

Для планових операцій потрібне направлення сімейного або лікуючого лікаря.

Для невідкладних випадків направлення не потрібне.

Як знайти лікарню?

Щоб знайти лікарню у вашому місті, яка має договір на пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або скористайтесь дашбордом «Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги».