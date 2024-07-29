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Національна служба здоров'я України пояснила, які операції роблять безкоштовно

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Національна служба здоров'я України пояснила, які операції роблять безкоштовно
Попри війну, в Україні продовжує працювати Програма медичних гарантій
фото з відкритих джерел

Пацієнти, яким необхідне оперативне втручання, мають право на комплекс безкоштовної медичної допомоги

НСЗУ нагадує, що програма медичних гарантій продовжує діяти в Україні, навіть попри війну. Пацієнти, яким необхідне оперативне втручання, мають право на комплекс безкоштовної медичної допомоги, включаючи хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

Що входить у пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах?»

  • Первинний огляд лікарем та визначення подальшого лікування
  • Лабораторні та інструментальні обстеження (аналізи крові, сечі, ЕКГ, УЗД, томографія тощо)
  • Передопераційний огляд анестезіологом
  • Знеболення на всіх етапах лікування
  • Хірургічні операції
  • Інтенсивна терапія за потреби
  • Післяопераційний моніторинг та медикаментозна терапія
  • Лікарські засоби та медичні вироби
  • Цілодобове лікарське спостереження та догляд
  • Харчування в стаціонарі
  • Анестезія та консультація анестезіолога включені у вартість операції та покриваються ПМГ.
  • Усі оперативні втручання в лікарнях, що мають договір з НСЗУ, є безкоштовними.
  • Для планових операцій потрібне направлення сімейного або лікуючого лікаря.
  • Для невідкладних випадків направлення не потрібне.

Як знайти лікарню?

Щоб знайти лікарню у вашому місті, яка має договір на пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або скористайтесь дашбордом «Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги».

 

Теги: аналізи НСЗУ лікарня Україна

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