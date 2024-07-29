Національна служба здоров'я України пояснила, які операції роблять безкоштовно
Пацієнти, яким необхідне оперативне втручання, мають право на комплекс безкоштовної медичної допомоги
НСЗУ нагадує, що програма медичних гарантій продовжує діяти в Україні, навіть попри війну. Пацієнти, яким необхідне оперативне втручання, мають право на комплекс безкоштовної медичної допомоги, включаючи хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.
Що входить у пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах?»
- Первинний огляд лікарем та визначення подальшого лікування
- Лабораторні та інструментальні обстеження (аналізи крові, сечі, ЕКГ, УЗД, томографія тощо)
- Передопераційний огляд анестезіологом
- Знеболення на всіх етапах лікування
- Хірургічні операції
- Інтенсивна терапія за потреби
- Післяопераційний моніторинг та медикаментозна терапія
- Лікарські засоби та медичні вироби
- Цілодобове лікарське спостереження та догляд
- Харчування в стаціонарі
- Анестезія та консультація анестезіолога включені у вартість операції та покриваються ПМГ.
- Усі оперативні втручання в лікарнях, що мають договір з НСЗУ, є безкоштовними.
- Для планових операцій потрібне направлення сімейного або лікуючого лікаря.
- Для невідкладних випадків направлення не потрібне.
Як знайти лікарню?
Щоб знайти лікарню у вашому місті, яка має договір на пакет «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або скористайтесь дашбордом «Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги».
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