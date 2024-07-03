Безоплатна психологічна допомога для захисників та їхніх сімей: куди звертатися

Уряд України закликає громадян піклуватися про своє психічне здоров'я та не залишатися наодинці зі своїми проблемами

В умовах воєнного стану підтримка психологічного добробуту є вкрай важливою як для військових, так і для цивільних. Уряд України опублікував рекомендації, як отримати безоплатну фахову допомогу з ментального здоров'я. Про це повідомляє Урядовий Портал.

Де можна отримати допомогу:

Сімейний лікар, терапевт або педіатр: проведуть діагностику психічного стану, нададуть консультації щодо підтримки ментального здоров'я та направлення до вузьких спеціалістів (невролог, психолог, психіатр) за потреби.

Амбулаторне лікування: самостійне звернення до фахівців у медзакладах, що мають договір з НСЗУ (без направлення).

Стаціонарне лікування: спеціалізовані заклади надають широкий спектр послуг (без направлення).

Метальне здоров'я, як отримати консультацію психолога безплатно фото: kyivcity.gov.ua

Зазначається, що пацієнти можуть самостійно звернутися до психолога або лікаря-психіатра (якщо є симптоми психічного розладу) у медичному закладі, що має договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Направлення в такому випадку не потрібне.

Також Спеціалізовані заклади надають психіатричну допомогу в стаціонарі. Для звернення направлення також не є обов'язковим.

Допомогти також можуть мобільні мультидисциплінарні команди. Ці команди виїжджають до пацієнтів за місцем їхнього перебування. Для отримання такої допомоги необхідне направлення від сімейного лікаря або психіатра. Контакти лікарень, де працюють мобільні психіатричні команди, можна дізнатися в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.

Психологічна допомога військовим та їх сім'ям фото: kyivcity.gov.ua

Важливо пам'ятати послуги з охорони ментального здоров'я є безоплатними для пацієнтів. Уряд України закликає громадян піклуватися про своє психічне здоров'я та не залишатися наодинці зі своїми проблемами.

Мобільні мультидисциплінарні команди: виїжджають до пацієнта за направленням сімейного лікаря або психіатра. Контакти – за телефоном 16-77.

Якщо немає можливості звернутися до лікаря, телефонуйте на лінію психологічної допомоги: http://e.surl.li/rzigax

Як безплатно військовим та їх сім'ям отримати психологічну допомогу фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, Міністерство оборони України представило новий інструмент для військовослужбовців – онлайн-калькулятор грошового забезпечення. Цей зручний сервіс дозволяє військовим самостійно розрахувати свої виплати, враховуючи звання, стаж, умови служби та участь у бойових діях.