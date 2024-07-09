Головна Київ Новини
search button user button menu button

Невідомі залишили біля лікарні «Охматдит» пляшки з отруйною водою

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Невідомі залишили біля лікарні «Охматдит» пляшки з отруйною водою
фото з відкритих джерел

Волонтерка наголосила, що Всесвіт такого не пробачає, тому на тих, хто це зробив, навіть якщо їх не вдасться розшукати, неодмінно чекатиме покарання.

Невідомі принесли до лікарні «Охматдит» пляшки з отруєною водою. Усі, хто контактував із цією рідиною, зазнали хімічного отруєння. Про це ввечері в понеділок, 8 липня, повідомила волонтерка Катерина Терехова.

Що відомо про отруйну воду, яку принесли на місце обстрілу дитячої лікарні

«Сьогодні дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води в «Охматдит»... Підійшли поліцейські. Ми сказали, що лишаємо їм воду, і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліцейські покликали нас і сказали: «А що це у вас за вода?» Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння. Якісь пі***аси, я просто не можу сказати інакше, отруїли пляшку з водою...»,  – розповіла волонтерка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Катерина Терехова (@tetushkaau)

Терехова наголосила, що Всесвіт такого не пробачає, тому на тих, хто це зробив, навіть якщо їх не вдасться розшукати, неодмінно чекатиме покарання. Також вона додала, що всі постраждалі від отруєння, на щастя, живі. Їм зробили уколи. Один із поліцейський цією рідиною вмився, інший її пив – після цього його відкачували працівники швидкої допомоги.

Волонтерка показала пляшку, у якій була отруєна вода
Волонтерка показала пляшку, у якій була отруєна вода
скриншот допису волонтерки Катерини Терехової

Згодом волонтерка повідомила, що вдома зробила крапельницю з антитоксинами й сорбентами. Уранці вона планує здати аналізи, щоб виявити токсин.

Волонтерка вдома зробила крапельницю з антитоксинами й сорбентами
Волонтерка вдома зробила крапельницю з антитоксинами й сорбентами
Скриншот допису волонтерки у Instagram

Нагадаємо, російські війська вранці 8 липня завдали по Україні ракетних ударів. Зокрема, по Києву, Дніпру, Кривому Рогу і Донеччині.  Серед інших об’єктів, під російський ракетний удар потрапило одне з приміщень дитячої лікарні «Охматдит».

Постраждав корпус, де були діти на діалізі, розповів міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко. Посли різних країн приїхали до «Охматдиту», аби побачити наслідки російського терору.  Завали після ракетного удару розбирали не лише рятувальники, а й звичайны кияни. Участь у пошуково-рятувальній операції брали понад 200 людей. 

 Читайте також: Атака на Київ 8 липня: загинуло 27 людей, серед них діти (оновлено)
 
Теги: міністр отруєння рятувальники Охматдит кияни аналізи Віктор Ляшко Щастя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

30 березня новини миттєво заполонила інформація про потужний вибух у багатоповерхівці у Білій Церкві
Другокласник, який опинився у охопленому вогнем будинку, зумів урятувати себе та собаку
9 червня, 21:26
Нинішній стан енергетичних об'єктів гірший, ніж після минулорічних атак РФ
Норвегія домоможе відновити енергетичну інфраструктуру одного з українських регіонів
16 червня, 19:20
МОН: Вступна кампанія 2024 року суттєво відрізнятиметься від минулорічної
Міносвіти запустило гарячу лінію, де можна проконсультуватися щодо вступу-2024
25 червня, 18:36
Всередині будівлі, що палає, заблоковані люди. З вікон йде густий чорний дим
Під Москвою палає оборонне підприємство, яке розробляє електроприлади (відео)
24 червня, 16:43
У заяві міністерства сільського господарства і продовольства зазначається, що «створення резервного запасу продовольчого зерна означає бути готовим до немислимого»
Норвегія починає запасатися зерном на випадок війни, нової пандемії або ж зміни клімату
25 червня, 18:18
Попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі
Повторний обстріл столиці. Пошкоджено медцентр, є загиблі
Вчора, 14:08
Еліна буде боротися за вихід до 1/4 фіналу Вімблдону
Світоліна сьогодні гратиме на Вімблдоні з чорною пов'язкою через атаку Росії на «Охматдит»
Вчора, 16:01
Очільник уряду Індії очікує на нову зустріч із Путіним
Прем'єр Індії пояснив, чого хоче від свого «друга Путіна» під час візиту до Москви
Вчора, 13:12
Слідчо-оперативна група СБУ разом з іншими відповідними службами і правоохоронцями продовжують роботу на місці трагедії
Слідчі СБУ встановили, чим Росія била по «Охматдиту»
Вчора, 14:48

Новини

Невідомі залишили біля лікарні «Охматдит» пляшки з отруйною водою
Невідомі залишили біля лікарні «Охматдит» пляшки з отруйною водою
Атака на Київ 8 липня: загинуло 27 людей, серед них діти (оновлено)
Атака на Київ 8 липня: загинуло 27 людей, серед них діти (оновлено)
МВС спростувало інформацію про немовля під завалами «Охматдиту» (оновлено)
МВС спростувало інформацію про немовля під завалами «Охматдиту» (оновлено)
Головні столичні театри скасували всі вистави через День жалоби
Головні столичні театри скасували всі вистави через День жалоби
Пошкодження медичного центру в Києві: правоохоронці дістали тіла загиблих
Пошкодження медичного центру в Києві: правоохоронці дістали тіла загиблих
Удар по Києву: понад тисячу рятувальників та комунальників ліквідують наслідки атаки
Удар по Києву: понад тисячу рятувальників та комунальників ліквідують наслідки атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Ракетна атака на Україну: реакція ООН
21K
Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
16K
«Путін бомбить дитячу лікарню». Що пише світова преса про удар по Києву
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 09 липня: ситуація на фронті
15K
Ексдепутат Держдуми визнав: вдарили по дитячій лікарні спеціально

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Сьогодні, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Вчора, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Вчора, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua