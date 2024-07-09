Невідомі залишили біля лікарні «Охматдит» пляшки з отруйною водою

Волонтерка наголосила, що Всесвіт такого не пробачає, тому на тих, хто це зробив, навіть якщо їх не вдасться розшукати, неодмінно чекатиме покарання.

Невідомі принесли до лікарні «Охматдит» пляшки з отруєною водою. Усі, хто контактував із цією рідиною, зазнали хімічного отруєння. Про це ввечері в понеділок, 8 липня, повідомила волонтерка Катерина Терехова.

Що відомо про отруйну воду, яку принесли на місце обстрілу дитячої лікарні

«Сьогодні дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води в «Охматдит»... Підійшли поліцейські. Ми сказали, що лишаємо їм воду, і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліцейські покликали нас і сказали: «А що це у вас за вода?» Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння. Якісь пі***аси, я просто не можу сказати інакше, отруїли пляшку з водою...», – розповіла волонтерка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катерина Терехова (@tetushkaau)

Терехова наголосила, що Всесвіт такого не пробачає, тому на тих, хто це зробив, навіть якщо їх не вдасться розшукати, неодмінно чекатиме покарання. Також вона додала, що всі постраждалі від отруєння, на щастя, живі. Їм зробили уколи. Один із поліцейський цією рідиною вмився, інший її пив – після цього його відкачували працівники швидкої допомоги.

Волонтерка показала пляшку, у якій була отруєна вода скриншот допису волонтерки Катерини Терехової

Згодом волонтерка повідомила, що вдома зробила крапельницю з антитоксинами й сорбентами. Уранці вона планує здати аналізи, щоб виявити токсин.

Волонтерка вдома зробила крапельницю з антитоксинами й сорбентами Скриншот допису волонтерки у Instagram

Нагадаємо, російські війська вранці 8 липня завдали по Україні ракетних ударів. Зокрема, по Києву, Дніпру, Кривому Рогу і Донеччині. Серед інших об’єктів, під російський ракетний удар потрапило одне з приміщень дитячої лікарні «Охматдит».

Постраждав корпус, де були діти на діалізі, розповів міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко. Посли різних країн приїхали до «Охматдиту», аби побачити наслідки російського терору. Завали після ракетного удару розбирали не лише рятувальники, а й звичайны кияни. Участь у пошуково-рятувальній операції брали понад 200 людей.