Оленівка: розслідування AP викриває кривавий злочин Росії
Росія спланувала та здійснила теракт в Оленівці
29 липня 2022 року, в окупованій Оленівці пролунав вибух у казармах, де росіяни тримали українських військовополонених. Розслідування Associated Press, що включало опитування свідків, аналіз доказів та внутрішній звіт ООН, вказують на те, що вибух був спланований та здійснений Росією.
«Місце події не лише не було збережено, а й спотворено, а речові докази були пошкоджені. Російська Федерація не допустила спостерігачів ООН на цю територію, а також не проводилися інші незалежні експертні аналізи. Натомість російська влада заявила, що удар було завдано ракетами HIMARS, випущеними Збройними силами України», – йдеться в повідомленні.
Ув'язнені, які вижили, розповіли AP про підозрілу поведінку охоронців перед вибухом, включаючи переміщення ув'язнених, копання окопів та носіння бронежилетів. Після вибуху росіяни ізолювали тих, хто вижив, щоб приховати правду, та інсценували місце події, підкинувши фрагменти himars.
Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні провела власний аналіз, який підтвердив висновки AP. Вони дійшли висновку, що вибух не міг бути спричинений ракетами himars, а ознаки пошкоджень вказують на те, що снаряд летів зі сходу на захід, тобто з території Росії.
Росія продовжує заперечувати свою причетність до трагедії, звинувачуючи Україну. Міжнародні організації закликають до проведення незалежного розслідування та притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.
Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.
Проте, українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.
Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.
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