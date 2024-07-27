Оленівка: розслідування AP викриває кривавий злочин Росії

Зі 193 українців, які перебували в казармах, додому повернули менше ніж 2 десятки, понад 50 людей загинули

Росія спланувала та здійснила теракт в Оленівці

29 липня 2022 року, в окупованій Оленівці пролунав вибух у казармах, де росіяни тримали українських військовополонених. Розслідування Associated Press, що включало опитування свідків, аналіз доказів та внутрішній звіт ООН, вказують на те, що вибух був спланований та здійснений Росією.

«Місце події не лише не було збережено, а й спотворено, а речові докази були пошкоджені. Російська Федерація не допустила спостерігачів ООН на цю територію, а також не проводилися інші незалежні експертні аналізи. Натомість російська влада заявила, що удар було завдано ракетами HIMARS, випущеними Збройними силами України», – йдеться в повідомленні.

Ув'язнені, які вижили, розповіли AP про підозрілу поведінку охоронців перед вибухом, включаючи переміщення ув'язнених, копання окопів та носіння бронежилетів. Після вибуху росіяни ізолювали тих, хто вижив, щоб приховати правду, та інсценували місце події, підкинувши фрагменти himars.

Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні провела власний аналіз, який підтвердив висновки AP. Вони дійшли висновку, що вибух не міг бути спричинений ракетами himars, а ознаки пошкоджень вказують на те, що снаряд летів зі сходу на захід, тобто з території Росії.

Росія продовжує заперечувати свою причетність до трагедії, звинувачуючи Україну. Міжнародні організації закликають до проведення незалежного розслідування та притягнення винних до відповідальності.