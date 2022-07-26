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рус
    Особисті фінанси

    Обмінники зафіксували курс валют (фото)

    Ситуація в київських обмінниках особливо не змінилася - Обмінники зафіксували курс валют (фото)
    Ситуація в київських обмінниках особливо не змінилася

    Курс долара США в українських обмінниках все ще наближається до 40 грн

    Курс долара в Україні тримається біля позначки в 40 грн за один долар США.

    Так, станом на 26 липня на чорному ринку купівля долара в середньому по 39,55 грн, продаж – 39,84 грн.

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    Обмінники зафіксували курс валют (фото)
    Обмінники зафіксували курс валют (фото)
    Обмінники зафіксували курс валют (фото)
    Обмінники зафіксували курс валют (фото)

    Нагадаємо, підприємець Олексій Давиденко дав пораду українцям у зв’язку із підвищенням офіційного курсу долара до гривні на 25%. Він запропонував не зволікати із покупкою імпортних товарів. Тож якщо планували придбати побутову хімію, косметику, ліки, паливо, побутову техніку – краще буде це зробити прямо зараз.

    Як відомо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

    Нацбанк вже повідомив, що зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.

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    Теги: інфляція Національний банк курс валют США банк війна Україна окупація #stoprussia
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    Обмінники зафіксували курс валют (фото)