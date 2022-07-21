Якою буде інфляція за підсумками 2022 року: Нацбанк погіршив прогноз

Інфляція стрімко зростала переважно внаслідок шоків, зумовлених війною

Зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%. Про це йдеться у прогнозі Національного банку.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко нагадав, що впродовж останніх місяців інфляція зростала високими темпами та сягнула 21,5% у червні відносно червня 2021 року.

«Інфляція стрімко зростала переважно внаслідок шоків, зумовлених війною, та через глобальний ціновий тиск. Війна призвела до порушення ланцюгів постачання, скорочення пропозиції окремих товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичного руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, а також тимчасової окупації окремих територій», – заявив Шевченко.

За даними НБУ, збереження високих цін на енергоносії та рекордні рівні інфляції в країнах-партнерах також значно посилювали ціновий тиск в Україні.

Суттєво зросли й інфляційні очікування бізнесу та домогосподарств, переконують в Нацбанку.

«На практиці це відобразилося в погіршенні строкової структури депозитів у банківській системі та збільшенні витрат на окремі товари довгострокового користування, переважно імпортовані», – йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

Як і раніше, ключовими важелями у стримуванні інфляції залишалися адміністративні заходи Національного банку та уряду, передусім фіксація курсу гривні та тарифів на газ і тепло.

Стримуючий ефект на ціни мали також налагодження поставок продукції через західні кордони та сформована унаслідок блокади морських портів надлишкова пропозиція сільськогосподарської сировини, заявили у регулятора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у червні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 21,5%. Прискорення інфляції передусім зумовлене шоками пропозиції, спричиненими повномасштабною війною.

Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Раніше підприємець Олексій Давиденко дав пораду українцям у зв’язку із підвищенням офіційного курсу долара до гривні на 25%. Він запропонував не зволікати із покупкою імпортних товарів. Тож якщо планували придбати побутову хімію, косметику, ліки, паливо, побутову техніку – краще буде це зробити прямо зараз.