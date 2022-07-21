НБУ обвалив курс гривні на 25%

НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар

Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначається, на такий крок Нацбанк пішов з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

«Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни», – йдеться в повідомленні.

Водночас офіційний курс гривні до долара США й надалі є фіксованим. «За умов високої невизначеності, зумовленої війною, фіксований офіційний курс до долара США є основним якорем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ. Вони полягають у забезпеченні цінової та фінансової стабільності, що є важливою передумовою відновлення економіки»,– додали в пресслужбі.

Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому і безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними. Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар.

Раніше Нацбанк оцінив, як вплине на Україну падіння курсу євро.