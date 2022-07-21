Новий курс НБУ. Підприємець порадив українцям, що робити у найближчі години

Сьогодні ще можна встигнути придбати імпортні товари за старими цінами

Підприємець Олексій Давиденко дав пораду українцям у зв’язку із підвищенням офіційного курсу долара до гривні на 25%. Він запропонував не зволікати із покупкою імпортних товарів. Тож якщо планували придбати побутову хімію, косметику, ліки, паливо, побутову техніку – краще буде це зробити прямо зараз.

«Найближчі години – саме той час, коли ви ще можете встигнути зробити це за цінам вчорашнього дня», – наполягає Олексій Давиденко.

На думку підприємця, зараз, коли в українського бізнесу майже відсутній запас міцності, реакція на дії НБУ буде миттєвою – усі імпортні товари в магазинах найближчими днями піднімуться в цінах на 25-30%. Слідом зросте вартість і товарів українського виробництва з імпортної сировини та комплектуючих.

«А враховуючи,що більшість товарів загального користування та побутового кошику - імпортні, це буде досить відчутно по чеках в магазинах», – вважає Олексій Давиденко.

Підприємець також пояснив, чим керуються імпортери, формуючи ціни.

«Продавши товар сьогодні по курсу 29.5, завтра по курсу 36 просто не вистачить гривні, щоб купити цей самий імпортний товар знову. І коли вам тупі коментатори в ФБ казали, що імпортери і так і так рахували по 40 – це був міф і не правда. Абсолютна більшість імпортерів купляла валюту по 29,5, сплачувала фрахт по 29,5, сплачувала податки із розрахунку 29,5 і потім по цьому ж курсу продавали цей товар українським споживачам», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Раніше Нацбанк оцінив, як вплине на Україну падіння курсу євро.