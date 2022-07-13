Долар та євро зрівнялися в ціні: як це вплине на українців

Українській економіці навіть вигідне послаблення євро, адже наша зовнішня торгівля з ЄС є дефіцитною

Українські банки відреагували на зміну курсу євровалюти через те, що євро втратив паритет до долара і зрівнявся з ним у ціні.Про це пише Forbes. Наприклад, у «Приватбанку» вартість купівлі долара та євро також майже ідентична: 36,6 грн/$ та 36,5 грн/€ відповідно.

«Це звичайно важлива психологічна позначка, але глобально це не вплине ні на наших експортерів, ні на переселенців», – вважає керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Причина – ціни на більшість товарів українського експорту формуються в доларах.

Теоретично, українській економіці навіть вигідне послаблення євро, адже наша зовнішня торгівля з ЄС є дефіцитною, додає начальник аналітичного відділу «Альфа-Банку» Україна Олексій Блінов.

«Втім повною мірою Україна цим ефектом скористатися наразі не може через блокаду морських портів, які значно обмежують доларові експортні надходження», – уточнює він.

Більше ситуація з курсом євровалюти впливає на імпортерів, каже Демків. Офіційний курс по якому вони завозили товари на ранок 24 лютого був 33,17 грн/євро, зараз він 29,50 грн/євро.

НБУ доведеться на це реагувати, вважає Демків. Чи наважиться регулятор відпустити офіційний курс на який орієнтуються імпортери, чи буде шукати інші шляхи, на кшталт, обкладання критичного імпорту додатковим митом у розмірі 10-15% – поки не зрозуміло. Але послаблення євро знову ще більше загострює питання декількох курсів, підкреслює Демків.

Українським переселенцям дешевий євро скоріше на руку. Наразі мільйони українських переселенців у ЄС по суті є «маленькими імпортерами», що купують євро (або повʼязані з ним інші європейські валюти) за гривню під час розрахунків за товари та послуги в країнах перебування.

«Послаблення курсу євро сприятливе для них, адже воно стримує валютні ризики в умовах фіксації курсу гривні до долара», – вважає Блінов.

Нагадаємо, напередодні гривня «просіла».

Також курс євро практично зрівнявся з доларовим: що буде далі з євровалютою.

Як відомо, курс євро до долара обвалився до 20-річного мінімуму.