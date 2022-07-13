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    Бізнес

    Долар та євро зрівнялися в ціні: як це вплине на українців

    Ситуація з курсом євровалюти впливає на імпортерів - Долар та євро зрівнялися в ціні: як це вплине на українців
    Ситуація з курсом євровалюти впливає на імпортерів
    фото з відкритих джерел

    Українській економіці навіть вигідне послаблення євро, адже наша зовнішня торгівля з ЄС є дефіцитною

    Українські банки відреагували на зміну курсу євровалюти через те, що євро втратив паритет до долара і зрівнявся з ним у ціні.Про це пише Forbes. Наприклад, у «Приватбанку» вартість купівлі долара та євро також майже ідентична: 36,6 грн/$ та 36,5 грн/€ відповідно.

    «Це звичайно важлива психологічна позначка, але глобально це не вплине ні на наших експортерів, ні на переселенців», – вважає керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

    Причина – ціни на більшість товарів українського експорту формуються в доларах.

    Теоретично, українській економіці навіть вигідне послаблення євро, адже наша зовнішня торгівля з ЄС є дефіцитною, додає начальник аналітичного відділу «Альфа-Банку» Україна Олексій Блінов.

    «Втім повною мірою Україна цим ефектом скористатися наразі не може через блокаду морських портів, які значно обмежують доларові експортні надходження», – уточнює він.

    Більше ситуація з курсом євровалюти впливає на імпортерів, каже Демків. Офіційний курс по якому вони завозили товари на ранок 24 лютого був 33,17 грн/євро, зараз він 29,50 грн/євро.

    НБУ доведеться на це реагувати, вважає Демків. Чи наважиться регулятор відпустити офіційний курс на який орієнтуються імпортери, чи буде шукати інші шляхи, на кшталт, обкладання критичного імпорту додатковим митом у розмірі 10-15% – поки не зрозуміло. Але послаблення євро знову ще більше загострює питання декількох курсів, підкреслює Демків.

    Українським переселенцям дешевий євро скоріше на руку. Наразі мільйони українських переселенців у ЄС по суті є «маленькими імпортерами», що купують євро (або повʼязані з ним інші європейські валюти) за гривню під час розрахунків за товари та послуги в країнах перебування.

    «Послаблення курсу євро сприятливе для них, адже воно стримує валютні ризики в умовах фіксації курсу гривні до долара», – вважає Блінов.

    Нагадаємо, напередодні гривня «просіла».

    Також курс євро практично зрівнявся з доларовим: що буде далі з євровалютою.

    Як відомо, курс євро до долара обвалився до 20-річного мінімуму.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна торгівля ціни Україна послуги окупація час Forbes НБУ #stoprussia
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    Долар та євро зрівнялися в ціні: як це вплине на українців