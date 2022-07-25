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    Новини

    Курс валют: яка ситуація у столичних обмінниках (фотофакт)

    Гривня знову обезцінилась - Курс валют: яка ситуація у столичних обмінниках (фотофакт)
    Гривня знову обезцінилась

    Долар та євро злетіли у ціні

    Після оголошення Національним банком про встановлення офіційного курсу гривні щодо долара США на рівні 36,56 грн за долар, курс валют в обмінниках наблизився до позначки у 40 грн.

    Так, станом на 25 липня на чорному ринку купівля долара в середньому по 38,80 грн, продаж – 39,10 грн.

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    Курс валют: яка ситуація у столичних обмінниках (фотофакт)
    Курс валют: яка ситуація у столичних обмінниках (фотофакт)

    Нагадаємо, підприємець Олексій Давиденко дав пораду українцям у зв’язку із підвищенням офіційного курсу долара до гривні на 25%. Він запропонував не зволікати із покупкою імпортних товарів. Тож якщо планували придбати побутову хімію, косметику, ліки, паливо, побутову техніку – краще буде це зробити прямо зараз.

    Як відомо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

    Нацбанк вже повідомив, що зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.

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    Теги: інфляція росія окупанти Національний банк курс валют США банк війна Україна окупація #stoprussia
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    Курс валют: яка ситуація у столичних обмінниках (фотофакт)