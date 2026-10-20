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Оренда житла в Черкасах: рієлтори розповіли про несподіванку осені

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Оренда житла в Черкасах: рієлтори розповіли про несподіванку осені
У жовтні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Черкасах становить 15 тис. грн на місяць
фото з відкритих джерел

Окремою проблемою для міста став сплеск шахрайства. Через дефіцит пропозиції в мережі з'являється багато фейкових оголошень, на які ловляться довірливі орендарі

У Черкасах стрімко дорожчає оренда житла через гострий дефіцит квартир. Місто стало прихистком для переселенців зі сходу країни, а цієї осені попит додатково зріс за рахунок киян, які шукають безпечніші регіони. Про це повідомила голова Черкаського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Катерина Артерчук, йдеться у матеріалі Главкома «Ціни на оренду квартир у Черкасах у жовтні 2026 року».

За словами експертки, сьогоднішній попит на оренду значно перевищує наявну пропозицію, що й штовхає ціни вгору. Артерчук зауважує, що географія орендарів постійно змінюється: якщо влітку до Черкас активно евакуювалися жителі Краматорська та сусідніх міст Донеччини, то останнім часом значно побільшало запитів із Запоріжжя та Сум.

Проте головним трендом і несподіванкою цієї осені стали масові звернення від жителів столиці. Кияни все частіше розглядають варіант життя на два міста, оскільки дорога між Києвом і Черкасами займає всього дві-три години, що дозволяє легко поєднувати роботу й безпечніший побут.

За даними ЛУН, у жовтні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Черкасах становить 15 тис. грн на місяць. За рік ціни на такі квартири зросли на 25%.

Двокімнатна квартира коштує в середньому 19 тис. грн. За рік оренда таких квартир подорожчала на 36%.

Нагадаємо, на початку жовтня на столичному ринку оренди житла зафіксовано зростання кількості вільних квартир. Орендарі масово звільняють помешкання, переїжджаючи в інші райони Києва або взагалі виїжджаючи з міста.

Раніше «Главком» писав, що у Тернополі орендувати квартиру стало складно. 

У Чернівцях оренда подорожчала приблизно на 25–30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10–15%. Водночас попит на квартири залишається високим – орендарі розбирають житло за ринковою ціною протягом 24–48 годин.

У Полтаві ціни теж зросли до 30% за рік. Також продовжує дорожчати оренда житла у Львові. За рік вартість однокімнатних квартир зросла на 38%, двокімнатних – на 28%, а трикімнатних – на 41%. 

Завдяки відносній безпеці Трускавець став популярним для тривалого проживання. Через масовий наплив нових мешканців ціни на оренду стрімко зросли, тож тепер у місті активно будують житло, аби задовольнити попит.

Теги: нерухомість Черкаси квартира оренда

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