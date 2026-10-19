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Ціни на оренду квартир у Черкасах у жовтні 2026 року

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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Ціни на оренду квартир у Черкасах у жовтні 2026 року
Попит на оренду в Черкасах зріс
колаж: glavcom.ua

Оренда однокімнатної квартири у місті за рік подорожчала на 25%

У Черкасах дорожчає оренда житла через дефіцит квартир. Місто стало прихистком для переселенців зі сходу країни, а цієї осені попит зріс ще й за рахунок киян, які тікають у відносно безпечні регіони. Користуючись ажіотажем, деякі власники суттєво завищують ціни.

«Главком» розбирався, скільки зараз коштує орендувати квартиру та будинок у Черкасах і наскільки піднялися ціни за рік.

Хто орендує житло

Голова Черкаського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Катерина Артерчук у коментарі «Главкому» підтвердила: попит на оренду сьогодні суттєво перевищує пропозицію, що й штовхає ціни вгору.

За словами рієлторки, якщо влітку до Черкас активно евакуювалися жителі Краматорська та сусідніх міст Донеччини, то останнім часом значно побільшало запитів із Запоріжжя та Сум.

Проте головним трендом і несподіванкою цієї осені стали масові звернення від жителів столиці. Кияни все частіше розглядають варіант життя на два міста – дорога між Києвом і Черкасами займає всього дві-три години, що дозволяє легко поєднувати роботу й безпечніший побут.

Катерина Артерчук також підкреслила, що не прогнозує зниження цін узимку.

Завищені ціни та обман орендарів

Катерина Артерчук також звернула увагу на те, що на тлі ажіотажу частина власників нерухомості сильно завищує ціни. Наприклад, двокімнатну квартиру в хорошому стані, яку ще торік здавали за 14 тис. грн на місяць, сьогодні готові миттєво «вихопити» за 18 тис. грн. Проте дехто з господарів намагається здати житло по 25–30 тис. грн, реальна вартість якого раніше не перевищувала 10 тис. грн.

Водночас експертка зазначає: якщо власник виставляє адекватну ринкову ціну, квартира розлітається настільки швидко, що оголошення навіть не встигає потрапити у відкритий доступ.

Окремою проблемою для міста став сплеск шахрайства. Через дефіцит пропозиції в мережі з'являється багато фейкових оголошень, на які ловляться довірливі орендарі. За словами Артерчук, для ринку нерухомості це типова, хоч і прикра історія в періоди аномально високого попиту.

Скільки коштує оренда квартир у Черкасах

Однокімнатні квартири

За словами Катерини Артерчук, найдешевшу квартиру без ремонту можна знайти за 8 тис. грн на місяць.

Типова однокімнатна квартира в дев’ятиповерхівці коштує 12–14 тис. грн. Ремонт у ній не надто сучасний – йому може бути і 10, і 15 років, але є вся техніка та меблі.

Однокімнатні квартири в новобудовах коштують 20–25 тис. грн.

Двокімнатні квартири

Двокімнатні квартири можна орендувати від 14–15 тис. грн. У новобудовах оренда коштує 25–30 тис. грн.

Трикімнатні квартири

Трикімнатну квартиру в нормальному стані можна орендувати від 18 тис. грн, а далі ціни лише ростуть. У новобудовах вони сягають 35–40 тис. грн.

Будинків дуже мало

Чималий попит у Черкасах зафіксовано і на оренду приватних будинків, проте знайти якісні варіанти в місті практично неможливо. Особливо наполегливо такий формат шукають кияни.

За словами Катерини Артерчук, у її практиці було кілька подібних клієнтів зі столиці, причому їхній бюджет був солідним – вони були готові платити по 70–90 тис. грн на місяць. Проте ринок не може задовольнити ці запити: хороші будинки вже давно зайняті, і орендарі з них не з’їжджають. 

Що показує статистика

За даними ЛУН, у жовтні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Черкасах становить 15 тис. грн на місяць. За рік ціни на такі квартири зросли на 25%.

Двокімнатна квартира коштує в середньому 19 тис. грн. За рік оренда таких квартир подорожчала на 36%.

Скільки коштує житло в Черкасах
Скільки коштує житло в Черкасах
графіка: ЛУН

Даних про оренду трикімнатних квартир у Черкасах для статистики замало.

Раніше «Главком» писав, що у Тернополі орендувати квартиру стало складно. 

У Чернівцях оренда подорожчала приблизно на 25–30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10–15%. Водночас попит на квартири залишається високим – орендарі розбирають житло за ринковою ціною протягом 24–48 годин.

У Полтаві ціни теж зросли до 30% за рік. Також продовжує дорожчати оренда житла у Львові. За рік вартість однокімнатних квартир зросла на 38%, двокімнатних – на 28%, а трикімнатних – на 41%. 

Завдяки відносній безпеці Трускавець став популярним для тривалого проживання. Через масовий наплив нових мешканців ціни на оренду стрімко зросли, тож тепер у місті активно будують житло, аби задовольнити попит.

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Теги: Черкаси квартира оренда нерухомість житло

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