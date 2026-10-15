Оренда житла в Полтаві: на одну квартиру претендує 12 людей, ціни зросли

Хороші квартири знаходять мешканців за кілька днів

У Полтаві оренда квартир за рік подорожчала на 25–30%. Водночас житло з ціною, яка відповідає його стану, може знайти орендарів за один-два дні. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ціни на оренду квартир у Полтаві у жовтні 2026 року».

Голова Полтавського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Світлана Рошинець розповіла, що останнім часом до міста найчастіше переїжджають люди із Сумщини. Попит на житло залишається високим, однак деякі власники встановлюють завищені ціни, через що квартири довго не вдається здати.

Однокімнатна квартира в хрущовці на Браїлках або в районі ГРЛ коштує 8–9 тис. грн на місяць. Ближче до центру ціна зростає до 10–12 тис. грн, а оренда однокімнатної квартири в новобудові в центральній частині міста може обійтися у 25–35 тис. грн.

Двокімнатну квартиру в Розсошенцях із сучасним ремонтом та індивідуальним опаленням можна орендувати за 16 тис. грн. У центрі аналогічне житло коштуватиме близько 25 тис. грн. Трикімнатні квартири в хрущовках здають за 10–14 тис. грн, а просторі помешкання в новобудовах – за 32–35 тис. грн.

За словами Світлани Рошинець, улітку попит був слабшим, проте в серпні та вересні ситуація змінилася. На ринок вплинули початок навчального року та приїзд людей з інших регіонів.

Рієлторка також звертає увагу на різницю між цінами в оголошеннях і вартістю фактично зданих квартир. За її словами, статистика сайтів нерухомості може враховувати пропозиції, які місяцями залишаються без орендарів через завищену ціну.

«Коли ми виставляємо хорошу квартиру за ціною, яка відповідає її якості, на неї претендують 10–12 людей», – розповіла Рошинець.

Раніше «Главком» писав, що Ужгороді кількість охочих винайняти житло значно перевищує кількість вільних квартир. В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5–10 потенційних орендарів.

За останній рік оренда житла у Чернівцях подорожчала приблизно на 25–30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10–15%.

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.