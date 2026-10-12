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Оренда житла у Львові стрімко дорожчає: експерти вказали на нову тенденцію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Оренда житла у Львові стрімко дорожчає: експерти вказали на нову тенденцію
Голова Львівського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості розповів, що зараз попит на оренду житла у Львові є підвищеним
колаж: glavcom.ua

Найдорожчі однокімнатні квартири здають у Франківському районі Львова

У Львові продовжує дорожчати оренда житла. За рік вартість однокімнатних квартир зросла на 38%, двокімнатних – на 28%, а трикімнатних – на 41%. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ціни на оренду квартир у Львові у жовтні 2026 року».

У жовтні 2026 року середня оренда однокімнатної квартири становить близько 24,8 тис. грн на місяць, двокімнатної – 29,3 тис. грн, а трикімнатної – 36,4 тис. грн.

Як змінилася вартість оренди житла у Львові за рік
Як змінилася вартість оренди житла у Львові за рік
графіка: ЛУН

Найдорожчі однокімнатні квартири здають у Франківському районі – у середньому за 26 тис. грн. Далі за вартістю йдуть Залізничний та Шевченківський райони, де оренда коштує в середньому по 24,8 тис. грн.

Голова Львівського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Андрій Борисов у коментарі «Главкому» розповів, що зараз попит на оренду житла у Львові є підвищеним.

Одна із помітних тенденцій цієї осені – попит на заміську нерухомість у найближчому передмісті Львова. Йдеться про котеджі, таунхауси та приватні будинки, які готові до проживання.

Традиційно найбільший сезонний попит у Львові створюють студенти. За словами Борисова, у місті навчається понад 150 тис. студентів, понад 100 тис. із них – приїжджі. Значна частина студентів орендує квартири, а не живе у гуртожитках.

На думку Борисова, якщо потік нових орендарів зберігатиметься, дефіцит пропозиції може посилитися. «У нас і раніше було достатньо потенційних орендарів. Тепер попит додатково зріс, а пропозиція в доступному сегменті поступово вичерпується», – підсумував він.

Раніше «Главком» писав, що Ужгороді кількість охочих винайняти житло значно перевищує кількість вільних квартир. В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5-10 потенційних орендарів.

За останній рік оренда житла у Чернівцях подорожчала приблизно на 25-30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10-15%.

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.

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Теги: нерухомість Львів ціни

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