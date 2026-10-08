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Ціни на оренду квартир у Трускавці в жовтні 2026 року

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Ціни на оренду квартир у Трускавці в жовтні 2026 року
У Трускавці можна знайти житло за 10 тис. грн на місяць, але сучасні квартири коштують значно дорожче
фото: glavcom.ua

Зараз найбільший попит формують кияни, які переїжджають до Трускавця на зимовий період терміном на пів року

Завдяки відносній безпеці Трускавець став популярним для тривалого проживання. Через масовий наплив нових мешканців ціни на оренду стрімко зросли, тож тепер у місті активно будують житло, аби задовольнити попит. Щоб дізнатися реальну вартість оренди та обсяги забудови, кореспондент «Главкома» відвідав місцеві ЖК і проаналізував дані ЛУН.

Попит на оренду в Трускавці перевищує пропозицію

За словами ріелтора Дмитра Щудла, нині попит на оренду житла в Трускавці перевищує пропозицію. Особливо швидко орендують квартири у хорошому стані, з ремонтом, меблями та побутовою технікою.

«Однозначно попит перевищує пропозицію, на ринку небагато вільних квартир. Хороші об'єкти за адекватною ціною здаються досить швидко», – зазначив він.

Ріелтор каже, що за останній період ціни на довгострокову оренду в Трускавці зросли приблизно на 20–40% залежно від стану квартири, її розташування та інших характеристик. За його спостереженнями, потенційних орендарів зараз може бути у 5–10 разів більше, ніж доступних квартир.

«Найбільший попит зараз від людей, які переїжджають до Трускавця з Києва на зимовий період, на пів року», – розповів Щудло.

За його словами, однокімнатні квартири у старому житловому фонді зараз коштують у середньому 10–18 тис. грн на місяць. У новобудовах квартири з хорошим ремонтом – від 20 тис. грн.

«Орендарі зараз готові платити більше за якісні об'єкти. Якщо квартира має хороший ремонт, сучасні меблі, техніку та автономне газове опалення, власник, виставляючи адекватну ринкову ціну, довго її не здаватиме – хороші об'єкти здаються буквально за день-два», – зазначив ріелтор.

Скільки коштує оренда

На ринку довгострокової оренди Трускавця представлено 20 квартир – від варіантів за 10 тис. грн до житла за понад 36 тис. грн на місяць.

Нижня межа цін – переважно квартири у старішому житловому фонді. Водночас серед них є житло з ремонтом, меблями та побутовою технікою. Дорожчі пропозиції мають більшу площу, сучасний ремонт, індивідуальне опалення, паркінг, підігрів підлоги та інші зручності.

Сучасні новобудови Трускавця
Сучасні новобудови Трускавця
glavcom.ua

При цьому на вартість впливає не лише розташування. Серед актуальних пропозицій є як житло в центральній частині міста, так і дорожчі сучасні квартири за межами центру. Тож орендарям доводиться обирати між нижчою ціною та площею, станом і рівнем комфорту житла.

Сучасні житлові комплекси Трускавця
Сучасні житлові комплекси Трускавця
glavcom.ua

Скільки коштують однокімнатні квартири

Серед однокімнатних квартир є ще варіанти за 10–12 тис. грн. За 10 тис. грн пропонується квартира площею 32 кв. м із меблями, побутовою технікою та Wi-Fi. Власник зазначає, що житло підходить для сім’ї з дитиною від восьми років, але без домашніх тварин.

За 11 тис. грн можна орендувати однокімнатну квартиру площею 40 кв. м з індивідуальним газовим опаленням, меблями, побутовою технікою та паркінгом.

За 12 тис. грн здають кімнату площею 20 кв. м у колишньому гуртожитку на вулиці Володимира Івасюка, 9. У кімнаті є новий ремонт, власний санвузол, індивідуальне опалення, побутова техніка, Wi-Fi та Smart TV. Пропозиція розрахована на одного-двох людей, а термін оренди становить від одного до трьох місяців.

Ціни на оренду квартир у Трускавці в жовтні 2026 року фото 1
скриншот ЛУН

У центральній частині міста ціни вищі. Наприклад, за однокімнатну квартиру площею 45 кв. м просять 19 тис. грн на місяць. Житло має автономне газове опалення, двоконтурний котел, підігрів підлоги та Wi-Fi.

Скільки коштують двокімнатні та трикімнатні квартири

Серед двокімнатних квартир ціни починаються приблизно від 10 тис. грн. За таку суму пропонується житло площею 56 кв. м у будинку старішого житлового фонду.

Ціни на оренду квартир у Трускавці в жовтні 2026 року фото 2
скриншот ЛУН

За 20 тис. грн можна знайти двокімнатну квартиру площею 67 кв. м у центральній частині Трускавця. Поруч розташовані магазини, ринок, школа, дитячий садок та паркова зона.

Ще дорожчий варіант – двокімнатна квартира площею 69 кв. м із ремонтом, паркінгом та підігрівом підлоги. За неї просять 25 тис. грн на місяць. Будинок збудований у 2014 році.

Ціни на оренду квартир у Трускавці в жовтні 2026 року фото 3
скриншот ЛУН

Навіть не в центрі Трускавця за сучасну квартиру доведеться заплатити чимало. Двокімнатне житло площею 72 кв. м у будинку 2022 року коштує понад 36 тис. грн на місяць. Квартира має сучасне планування та розташована на п’ятому поверсі десятиповерхового будинку.

Ціни на оренду квартир у Трускавці в жовтні 2026 року фото 4
скриншот ЛУН

Трикімнатні квартири також можна знайти в середньому ціновому сегменті. Зокрема, житло площею 70 кв. м пропонують за 12 тис. грн на місяць. Воно розташоване на другому поверсі двоповерхового будинку. Оренда можлива на будь-який термін, однак власник не дозволяє проживання з тваринами, а дитина має бути віком від 10 років.

Реакція соцмереж на ціни

Ціни на довгострокову оренду в Трускавці є доволі високими, тому їх жваво обговорюють люди в соцмережах.

Одна з користувачок Facebook розповіла, що переглядала ціни на житло в Трускавці «на випадок, якщо життя в Києві стане нестерпним». Водночас, побачивши вартість оренди, вона зробила висновок, що в Києві «досить непогано».

Ціни на оренду квартир у Трускавці в жовтні 2026 року фото 5
скриншот facebook

Чим людей приваблює Трускавець

Для частини людей Трускавець – це можливість пожити у відносно безпечнішому регіоні, подалі від постійних обстрілів, характерних для прифронтових територій та більших міст. Особливо це актуально зараз, коли у Києві неспокійно. Через це попит на житло, зокрема з боку ВПО, високий, а недорогих квартир у пропозиціях небагато – їх швидко орендують.

Тут можна хоч трохи відпочити від повітряних тривог і побути в тиші. Тихі вулиці, курортна атмосфера, парки та близькість до природи роблять місто привабливим для тих, хто шукає спокійніше місце для життя.

До того ж Трускавець залишається одним із відомих бальнеологічних курортів України. Місто приваблює мінеральними водами, зокрема відомою «Нафтусею», яку можна набрати у міському бюветі.

Попит на довгострокову оренду житла на заході України влітку помітно зріс. За даними OLX Нерухомість, у Львівській області кількість відгуків на одне оголошення про оренду однокімнатної квартири в серпні була на 243% вищою, ніж у травні. Водночас середня вартість оренди однокімнатного житла в області за цей період зросла з 19 521 до 22 375 грн.

Водночас зростання кількості пропозицій оренди у Києві не свідчить про масовий виїзд мешканців зі столиці. 

Раніше «Главком» проаналізував ситуацію на ринку оренди житла в Україні та з'ясував, як восени змінилися ціни та де зберігається найбільший попит. 

Так, в Ужгороді кількість охочих винайняти житло значно перевищує кількість вільних квартир. В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5–10 потенційних орендарів. 

Львів також зіткнувся із серйозним дисбалансом: кількість охочих винайняти житло суттєво перевищує обсяг вільних пропозицій, ціни встановили новий історичний максимум. У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.

У Харкові ринок демонструє одне з найпомітніших подорожчань. За словами рієлторки Наталії Ольховської, за останні пів року ціни майже подвоїлися, а вільні квартири можуть знаходити орендарів за день-два.

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Теги: Львівщина нерухомість квартира оренда ціни

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