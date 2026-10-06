Ціни на оренду квартир у Києві в жовтні 2026 року

За даними ЛУН, середня ціна оренди однокімнатної квартири в Києві зараз становить близько 17 тис. грн на місяць

Попри відтік частини орендарів, підстав для різкого зниження цін на столичну нерухомість наразі немає

На початку жовтня на столичному ринку оренди житла зафіксовано зростання кількості вільних квартир. Орендарі масово звільняють помешкання, переїжджаючи в інші райони Києва або взагалі виїжджаючи з міста.

Експерти зазначають, що на рішення тепер впливає не лише вартість оренди: ключовими чинниками стали безпекова ситуація, наявність укриттів та енергонезалежність оселі для успішного проходження опалювального сезону. «Главком» розбирався, що зараз відбувається на столичному ринку оренди.

Попит на оренду змінюється

Голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Світлана Рощіна у коментарі «Главкому» підтвердила, що зараз на ринку більше вільних квартир.

«Відбувається внутрішня міграція. Комусь треба на Правий берег, хтось хоче бути ближче до роботи. А хтось із сім'єю приймає рішення тимчасово виїхати у передмістя, на Західну Україну, де спокійніше і менше обстрілів. Хтось виїжджає за кордон», – розповідає Рощіна.

Швидкість здачі житла зараз значною мірою залежить від його вартості. Ринок, за словами Рощіної, став більш розшарованим. Недорогі квартири можуть знаходити орендарів досить швидко. Натомість власникам дорогого житла, зокрема квартир у хороших житлових комплексах та в центральних районах, доводиться рахуватися з реальним попитом. Якщо таку квартиру не вдається здати протягом одного-двох тижнів, власнику доводиться переглядати ціну. «Є тиск на ціну у дорогому сегменті», – пояснює експертка.

Чи падають ціни на оренду?

Попри те, що частина орендарів виїжджає, говорити про різке здешевлення квартир у Києві поки зарано. Рощіна не спостерігає падіння цін, яке можна було б порівняти з початком повномасштабної війни, коли вартість оренди в столиці могла знижуватися майже вдвічі.

Водночас подальша ситуація залежатиме від попиту. «Якщо й далі протримається така напруга і відтік людей буде більшим, то, звісно, вартість знижуватиметься. Ціну формує попит, а якщо його не буде, падатимуть ціни», – говорить рієлторка.

Ринок оренди зараз залежить не лише від цін, кількості квартир чи району. Все більше значення має те, наскільки люди психологічно готові залишатися в Києві. Тобто на ситуацію впливає загальна втома людей від війни. «Ніхто не залізний, щоб безкінечно витримувати постійний тиск обстрілів», – каже Рощіна.

Що з орендою на Лівому березі

Окремо Рощіна звертає увагу на ситуацію з орендою на Лівому березі Києва. За її спостереженнями, говорити про масовий переїзд орендарів на Правий берег наразі не можна. «У мене на Лівому березі з тих, хто заселився, всі живуть. Ніхто не виїхав», – розповідає вона.

Водночас для людей, які орендують житло, місце роботи залишається одним із головних факторів при виборі квартири. Щоденні поїздки через Дніпро займають час і коштують грошей. До цього додаються повітряні тривоги та можливі ускладнення руху містом.

Тому люди, які працюють на Правому березі, можуть шукати квартиру саме там. Але це не означає, що всі мешканці Лівого берега почали масово переїжджати. «Тут дуже багато нюансів, які впливають на рішення. Якщо людина має власне житло на Лівому березі, але працює на Правому, то який сенс їй орендувати ще одну квартиру?» – пояснює Рощіна.

Що показує статистика

За даними ЛУН, середня ціна оренди однокімнатної квартири в Києві зараз становить близько 17 тис. грн на місяць. За рік вартість майже не змінилася. Проте за останній місяць ціна знизилася на 5,5%.

Двокімнатну квартиру в столиці в середньому можна орендувати за 25 тис. грн на місяць. Порівняно з минулим роком цей сегмент подешевшав на 3,8%.

Медіанна вартість оренди трикімнатної квартири становить 40 тис. грн на місяць. За рік такі квартири впали в ціні на 4,7%, а за вересень їхня вартість знизилася на 1,3%.

Як змінилася ціна оренди житла у Києві графіка: ЛУН

Оренда однокімнатної квартири

Печерський район – 36 200 грн

Шевченківський – 22 500 грн

Голосіївський – 21 000 грн

Подільський – 20 000 грн

Солом'янський – 17 000 грн

Дарницький – 15 000 грн

Оболонський – 15 000 грн

Святошинський – 13 000 грн

Дніпровський – 13 000 грн

Деснянський – 9 000 грн

Середні ціни оренди квартир у різних районах столиці графіка: ЛУН

Оренда двокімнатної квартири

Печерський район – 45 200 грн

Шевченківський – 30 000 грн

Подільський – 27 600 грн

Голосіївський – 37 100 грн

Солом'янський – 20 000 грн

Оболонський – 19 000 грн

Дарницький – 19 000 грн

Святошинський – 17 500 грн

Дніпровський – 15 000 грн

Деснянський – 11 500 грн

У деяких районах Києва впали ціни на оренду двокімнатних квартир графіка: ЛУН

Оренда трикімнатної квартири

Печерський район – 70 100 грн

Шевченківський – 45 200 грн

Голосіївський – 40 700 грн

Подільський – 40 500 грн

Солом'янський – 30 000 грн

Оболонський – 25 000 грн

Дніпровський – 25 000 грн

Дарницький – 22 000 грн

Святошинський – 20 000 грн

Деснянський – 15 000 грн

Середні ціни оренди трикімнатних квартир у Києві графіка: ЛУН

Зазначимо, «Главком» знайшов у Солом'янському районі пропозицію за 4 тис. грн на місяць – це один із найнижчих цінників для однокімнатної квартири в межах міста.

Також «Главком» показував варіант на Воскресенці за 7 тис. грн, де пропонували «хрущовку» площею 28 кв. м без балкона та меблів у кімнаті, а також знайшов варіант житла у Дарницькому районі за ціною 5 тис. грн на місяць, головною особливістю якого є автономність під час блекаутів.

Раніше «Главком» проаналізував ситуацію на ринку оренди житла в Україні та з'ясував, як восени змінилися ціни та де зберігається найбільший попит.

Так, в Ужгороді кількість охочих винайняти житло значно перевищує кількість вільних квартир. В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5–10 потенційних орендарів.

Львів також зіткнувся із серйозним дисбалансом: кількість охочих винайняти житло суттєво перевищує обсяг вільних пропозицій, ціни встановили новий історичний максимум. У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.

У Харкові ринок демонструє одне з найпомітніших подорожчань. За словами рієлторки Наталії Ольховської, за останні пів року ціни майже подвоїлися, а вільні квартири можуть знаходити орендарів за день-два.