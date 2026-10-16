Ціни на оренду квартир у Тернополі у жовтні 2026 року

За даними ЛУН, у жовтні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Тернополі становить 18,1 тис. грн на місяць

Кияни та сумчани масово шукають можливості більш безпечної зимівлі, що суттєво підвищило навантаження на ринок нерухомості Заходу країни

У Тернополі виник дефіцит квартир для оренди через масовий наплив студентів та переселенців. Високий попит наклався на обмежену кількість вільних помешкань, тому ціни на ринку помітно зросли.

«Главком» розбирався, скільки зараз коштує орендувати житло в Тернополі та наскільки піднялися ставки.

Квартир для оренди нема

Голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Марія Хомин у коментарі «Главкому» розповіла, що ще два тижні тому попит на оренду був надзвичайно високим. Поточне незначне зниження активності покупців пов’язане не з падінням інтересу до житла, а насамперед із фактичною відсутністю вільних пропозицій на ринку.

Найбільша хвиля ажіотажу припала на середину серпня та вересень. Одним із ключових чинників такого сплеску став брак місць у студентських гуртожитках. Частина студентів, які не змогли там оселитися, опинилися перед вибором: або щодня добиратися на навчання з інших населених пунктів, або терміново шукати альтернативне житло безпосередньо в Тернополі.

За словами Марії Хомин, через гострий дефіцит вільних площ дехто зі студентів був готовий приставати на будь-які умови власників. Водночас пропозиція житла у місті виявилася практично повністю вичерпаною.

Додатковий тиск на ринок створили переселенці, які переїжджають з інших регіонів України, зокрема Києва та Сум. Чимало родин шукають тимчасове житло в місті з метою безпечно провести зиму в спокійніших умовах.

Окрема складність – оренда квартир для сімей із домашніми тваринами. Не всі власники погоджуються заселяти орендарів із котами чи собаками, тому таким орендарям знайти варіант ще важче.

«Ми постійно отримуємо дзвінки з Києва, Сум, Дніпра та інших міст, проте задовольнити запити всіх охочих наразі просто фізично неможливо», – пояснила ситуацію рієлторка.

Скільки коштує оренда квартир у Тернополі.

Однокімнатні квартири

За оцінкою Марії Хомин, кімнату в гуртожитках можна знайти за 4–5 тис. грн на місяць. Однокімнатні квартири з мінімальними зручностями коштують приблизно 7–10 тис. грн. Оренда однокімнатної квартири в новобудові стартує від 13,5 тис. грн і може сягати 18 тис. грн.

Двокімнатні квартири

Стандартні варіанти коштують приблизно 8–10 тис. грн на місяць. Оренда квартир у новобудовах обходиться у 13,5–22,5 тис. грн.

Трикімнатні квартири

Трикімнатні квартири не завжди дорожчі за двокімнатні, адже взимку за них доводиться більше платити за комунальні послуги. Оренда трикімнатного житла коштує приблизно 13–18 тис. грн на місяць і більше.

Як змінилися ціни на оренду за рік

За оцінкою Марії Хомин, за останній час оренда квартир у Тернополі подорожчала приблизно на 15–25%.

Наприклад, хороша однокімнатна квартира в новобудові раніше коштувала близько 13,5 тис. грн на місяць. Тепер за таке житло просять 15,7-18 тис. грн.

Водночас експертка наголошує: зростання цін зумовлене не просто бажанням власників заробити більше, а класичним ринковим фактором – колосальним дисбалансом між високим попитом та обмеженою пропозицією.

«Через ажіотаж оренда здорожчала на 15–20%, а в деяких випадках – до 25%», – пояснила Хомин.

Що показує статистика

За даними ЛУН, у жовтні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Тернополі становить 18,1 тис. грн на місяць. За рік ціна зросла на 81%.

Двокімнатна квартира коштує в середньому 18,5 тис. грн, що на 55% більше, ніж торік.

Медіанні ціна на оренду квартир у Тернополі графіка: ЛУН

Даних про оренду трикімнатних квартир для статистики замало.

Раніше «Главком» писав, що у Чернівцях за останній рік оренда житла подорожчала приблизно на 25–30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10–15%. Водночас попит на квартири залишається високим – орендарі розбирають житло за ринковою ціною протягом 24–48 годин.

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.