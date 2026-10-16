Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ціни на оренду квартир у Тернополі у жовтні 2026 року

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
google social img telegram social img facebook social img
Ціни на оренду квартир у Тернополі у жовтні 2026 року
За даними ЛУН, у жовтні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Тернополі становить 18,1 тис. грн на місяць
колаж: glavcom.ua

Кияни та сумчани масово шукають можливості більш безпечної зимівлі, що суттєво підвищило навантаження на ринок нерухомості Заходу країни

У Тернополі виник дефіцит квартир для оренди через масовий наплив студентів та переселенців. Високий попит наклався на обмежену кількість вільних помешкань, тому ціни на ринку помітно зросли.

«Главком» розбирався, скільки зараз коштує орендувати житло в Тернополі та наскільки піднялися ставки.

Квартир для оренди нема

Голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Марія Хомин у коментарі «Главкому» розповіла, що ще два тижні тому попит на оренду був надзвичайно високим. Поточне незначне зниження активності покупців пов’язане не з падінням інтересу до житла, а насамперед із фактичною відсутністю вільних пропозицій на ринку.

Найбільша хвиля ажіотажу припала на середину серпня та вересень. Одним із ключових чинників такого сплеску став брак місць у студентських гуртожитках. Частина студентів, які не змогли там оселитися, опинилися перед вибором: або щодня добиратися на навчання з інших населених пунктів, або терміново шукати альтернативне житло безпосередньо в Тернополі.

За словами Марії Хомин, через гострий дефіцит вільних площ дехто зі студентів був готовий приставати на будь-які умови власників. Водночас пропозиція житла у місті виявилася практично повністю вичерпаною.

Додатковий тиск на ринок створили переселенці, які переїжджають з інших регіонів України, зокрема Києва та Сум. Чимало родин шукають тимчасове житло в місті з метою безпечно провести зиму в спокійніших умовах.

Окрема складність – оренда квартир для сімей із домашніми тваринами. Не всі власники погоджуються заселяти орендарів із котами чи собаками, тому таким орендарям знайти варіант ще важче.

«Ми постійно отримуємо дзвінки з Києва, Сум, Дніпра та інших міст, проте задовольнити запити всіх охочих наразі просто фізично неможливо», – пояснила ситуацію рієлторка.

Скільки коштує оренда квартир у Тернополі.

Однокімнатні квартири

За оцінкою Марії Хомин, кімнату в гуртожитках можна знайти за 4–5 тис. грн на місяць. Однокімнатні квартири з мінімальними зручностями коштують приблизно 7–10 тис. грн. Оренда однокімнатної квартири в новобудові стартує від 13,5 тис. грн і може сягати 18 тис. грн.

Двокімнатні квартири

Стандартні варіанти коштують приблизно 8–10 тис. грн на місяць. Оренда квартир у новобудовах обходиться у 13,5–22,5 тис. грн. 

Трикімнатні квартири

Трикімнатні квартири не завжди дорожчі за двокімнатні, адже взимку за них доводиться більше платити за комунальні послуги. Оренда трикімнатного житла коштує приблизно 13–18 тис. грн на місяць і більше.

Як змінилися ціни на оренду за рік

За оцінкою Марії Хомин, за останній час оренда квартир у Тернополі подорожчала приблизно на 15–25%.

Наприклад, хороша однокімнатна квартира в новобудові раніше коштувала близько 13,5 тис. грн на місяць. Тепер за таке житло просять 15,7-18 тис. грн.

Водночас експертка наголошує: зростання цін зумовлене не просто бажанням власників заробити більше, а класичним ринковим фактором – колосальним дисбалансом між високим попитом та обмеженою пропозицією.

«Через ажіотаж оренда здорожчала на 15–20%, а в деяких випадках – до 25%», – пояснила Хомин.

Що показує статистика

За даними ЛУН, у жовтні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Тернополі становить 18,1 тис. грн на місяць. За рік ціна зросла на 81%.

Двокімнатна квартира коштує в середньому 18,5 тис. грн, що на 55% більше, ніж торік.

Медіанні ціна на оренду квартир у Тернополі
Медіанні ціна на оренду квартир у Тернополі
графіка: ЛУН

Даних про оренду трикімнатних квартир для статистики замало.

Раніше «Главком» писав, що у Чернівцях за останній рік оренда житла подорожчала приблизно на 25–30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10–15%. Водночас попит на квартири залишається високим – орендарі розбирають житло за ринковою ціною протягом 24–48 годин. 

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.

Читайте також:

Теги: Тернопіль квартира оренда нерухомість ціни житло

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на оренду квартир у Києві, Одесі та західних містах України змінилися
Оренда квартир. Львів б’є рекорди, Одеса та Київ втрачають позиції (графіка)
18 вересня, 10:13
У Луцьку власники нерухомості оперативно відреагували на ажіотаж, піднявши цінники до історичного максимуму
Оренда квартир у Луцьку різко зросла: ціни у вересні 2026
18 вересня, 17:00
Правоохоронці викрили весь склад лікарської комісії на Тернопільщині
Медики на Тернопільщині видали майже тисячу фіктивних висновків для відстрочки
17 вересня, 19:31
В Ужгороді злетіли ціни на оренду
Ціни на оренду квартир в Ужгороді у вересні 2026 року
22 вересня, 13:55
Загибла риба у річці Збруч на межі Тернопільської та Хмельницької областей
Масова загибель риби у річці на Тернопільщині: відкрито кримінальну справу
24 вересня, 15:25
Житлова кімната площею 16 кв. м має сучасний ремонт, є необхідні для проживання меблі
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 7,5 тис. грн у Старій Дарниці
24 вересня, 09:46
Віконна рама та балконні двері в оселі вибиті й обвуглені
Згарище замість оселі: який вигляд має квартира у багатоповерхівці після атаки шахеда
27 вересня, 18:48
Вартість купівлі однокімнатного житла знизилася у чотирьох районах Києва
Сплеск попиту на тлі постійних тривог: що коїться з цінами на квартири в Києві
12 жовтня, 17:14
Реактивні шахеди становлять окрему проблему для протиповітряної оборони
Тернопіль атакував реактивний безпілотник: пошкоджено адмінбудівлю
14 жовтня, 04:16

Особисті фінанси

Дизель по 106 грн за літр. Ціни на АЗС 16 жовтня 2026 року
Дизель по 106 грн за літр. Ціни на АЗС 16 жовтня 2026 року
Ціни на оренду квартир у Тернополі у жовтні 2026 року
Ціни на оренду квартир у Тернополі у жовтні 2026 року
Рада скасувала пільгу на посилки до €150: що зміниться для покупців
Рада скасувала пільгу на посилки до €150: що зміниться для покупців
Євро та долар подешевшали. Курс валют на 15 жовтня 2026 року
Євро та долар подешевшали. Курс валют на 15 жовтня 2026 року
Оренда житла в Полтаві: на одну квартиру претендує 12 людей, ціни зросли
Оренда житла в Полтаві: на одну квартиру претендує 12 людей, ціни зросли
Дизель та газ подорожчали. Ціни на АЗС 15 жовтня 2026 року
Дизель та газ подорожчали. Ціни на АЗС 15 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
77K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
14 жовтня, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua