Уряд ліквідував Фонд соціального страхування: що чекає на українців

Нарахування субсидій тепер відбуватиметься через Пенсійний фонд, дохідна та видаткова частини якого на 2023 рік збільшені на 12,6 млрд грн

Кабінет міністрів сьогодні, 27 грудня своїм рішенням приєднав Фонд соціального страхування до Пенсійного фонду України, тепер нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Продовжуємо соціальну реформу. Сьогодні урядовим рішенням на виконання закону припиняємо діяльність Фонду соціального страхування, приєднуємо його до Пенсійного фонду України», - наголосив глава уряду.

Для українців це означає, що нарахування субсидій тепер відбуватиметься через Пенсійний фонд, дохідна та видаткова частини якого на 2023 рік збільшені на 12,6 млрд грн.

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Раніше Шмигаль пояснював, що таке рішення потрібно для підвищення ефективності нарахування субсидій. В уряді запевнили, що українцям, які вже отримували субсидії, призначать їх автоматично.

Варто зауважити, що головними завданнями Фонду соцстрахування були керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням в Україні від нещасного випадку через тимчасову втрату працездатності та медичне страхування.

Таке рішення Кабмін схвалив на виконання ухваленого у вересні 2022 року законодавства, і воно має зекономити державі 2-3 млрд грн на рік.

Як раніше повідомлялося, незважаючи на вимушену евакуацію за кордон, українські працівники мають право отримати лікарняні і декретні виплати від Фонду соцстрахування України. Для вагітних працівниць, які виїхали за кордон через війну, Фонд соціального страхування України також продовжує фінансувати декретні допомоги, навіть якщо вони не встигли оформити лікарняний в Україні.