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Уряд анонсував індексацію пенсій у наступному році

glavcom.ua
Уряд анонсував індексацію пенсій у наступному році
Шмигаль обіцяє підвищення пенсії у 2023 році
фото: glavcom.ua

Шмигаль: «Проведемо індексацію пенсій і у 2023-му»

Не зважаючи на війн, уряд планує провести у 2023 році індексацію пенсій. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засідання Кабміну.

Як наголосив на засіданні прем'єр, попри повномасштабну війну з Росією, майже 11 млн українських пенсіонерів вчасно отримують свої виплати.

«Більше того, цьогоріч ми проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%. Проведемо індексацію пенсій і у 2023-му», – сказав Шмигаль.

До відома, Кабінет міністрів 27 грудня своїм рішенням приєднав Фонд соціального страхування до Пенсійного фонду України, тепер нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд. Для українців це означає, що нарахування субсидій тепер відбуватиметься через Пенсійний фонд, дохідна та видаткова частини якого на 2023 рік збільшені на 12,6 млрд грн.

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Теги: міністр Пенсійний фонд пенсія Денис Шмигаль страхування

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