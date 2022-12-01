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Підвищення пенсій з 1 грудня: кому пощастить найбільше

Юрій Лящук
glavcom.ua
Підвищення пенсій з 1 грудня: кому пощастить найбільше
З 1 грудня українців чекають нововведення
фото з відкритих джерел

З грудня призначенням, нарахуванням і виплатою житлових субсидій займатиметься Пенсійний фонд України

З 1 грудня Пенсійний фонд України (ПФУ) проведе перерахунок пенсій деяким категоріям громадян. Як повідомили в ПФУ, зокрема, буде проведено перерахунок пенсій у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

«З 1 грудня 2022 року вдруге протягом року зростає розмір прожиткового мінімуму. Це є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму», – повідомили у фонді.

Згідно з повідомленням, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зростає на 66 грн – з 2027 грн до 2093 грн.

«Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначається індивідуально та залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі. Як правило, такий перерахунок стосується великої кількості пенсіонерів, однак середній розмір підвищення є не досить великим», – наголосили в ПФУ.

Також буде проведено перерахунок пенсій у зв’язку із встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам, які отримують «страхові» пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу.

«З 1 грудня 2022 року у непрацюючих пенсіонерів віком до 70 років, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та які мають страховий стаж чоловіки – не менше 35 років, жінки – не менше 30 років, розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути менше 2500 грн», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що, якщо розмір їхньої пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2500 грн, встановлюється доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Крім цього, у зв'язку зі зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника, будуть підвищені виплати учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.

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Теги: Україна пенсіонери пенсія

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