Українці за кордоном можуть отримати лікарняні і декретні: як це зробити

Перш за все необхідно отримати у місцевого лікаря документ про підтвердження факту тимчасової непрацездатності і зв’язатися зі своїм лікарем в Україні за допомогою електронної пошти чи месенджера

Незважаючи на вимушену евакуацію за кордон, українські працівники мають право отримати лікарняні і декретні виплати від Фонду соцстрахування України, повідомляє пресслужба ФССУ.

Як оформити лікарняний у разі хвороби?

● Передусім зверніться за медичною допомогою до місцевого лікаря. Він має надати вам документальне підтвердження факту тимчасової непрацездатності.

● Далі зв’яжіться зі своїм лікарем в Україні, наприклад, за допомогою електронної пошти чи месенджера.

● На підставі іноземного підтвердження (виписки чи довідки із зазначеним діагнозом) ваш лікар в Україні зможе створити для вас медичний висновок дистанційно.

● Щойно медвисновок буде створено, е-лікарняний сформується автоматично – такий створений без особистого прийому лікарняний є підставою для отримання допомоги від Фонду соціального страхування України

● Подальша процедура відбувається, як і зазвичай: для отримання допомоги роботодавець має опрацювати е-лікарняний, сформувати за ним заяву-розрахунок і подати її до Фонду на оплату.

Для вагітних працівниць, які виїхали за кордон через війну, Фонд соціального страхування України також продовжує фінансувати декретні допомоги, навіть якщо вони не встигли оформити лікарняний в Україні.

Для цього фахівці Мінохороздоров’я спростили процедуру формування медвисновків, тому отримати е-лікарняний після настання 30 тижня вагітності тепер можна дистанційно.

Як вагітній оформити е-лікарняний?

Для цього вагітна має зв’язатися зі своїм лікарем в Україні, який вів або продовжує вести її вагітність – він перевірить попередні медичні записи і створить медвисновок, на базі якого автоматично сформується електронний лікарняний.

Такий створений без особистого прийому е-лікарняний у разі вагітності та пологів є підставою для отримання декретної допомоги від Фонду соціального страхування України

Як і у звичних випадках, для здійснення виплати роботодавець вагітної повинен сформувати за е-лікарняним та подати до ФССУ заяву-розрахунок – на її підставі Фонд проведе виплати.

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