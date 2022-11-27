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Українці за кордоном можуть отримати лікарняні і декретні: як це зробити

glavcom.ua
Українці за кордоном можуть отримати лікарняні і декретні: як це зробити
Мінохороздоров’я спростив процедуру формування медвисновків
Фото з відкритих джерел

Перш за все необхідно отримати у місцевого лікаря документ про підтвердження факту тимчасової непрацездатності і зв’язатися зі своїм лікарем в Україні за допомогою електронної пошти чи месенджера

Незважаючи на вимушену евакуацію за кордон, українські працівники мають право отримати лікарняні і декретні виплати від Фонду соцстрахування України, повідомляє пресслужба ФССУ.

Як оформити лікарняний у разі хвороби?

● Передусім зверніться за медичною допомогою до місцевого лікаря. Він має надати вам документальне підтвердження факту тимчасової непрацездатності.

● Далі зв’яжіться зі своїм лікарем в Україні, наприклад, за допомогою електронної пошти чи месенджера.

● На підставі іноземного підтвердження (виписки чи довідки із зазначеним діагнозом) ваш лікар в Україні зможе створити для вас медичний висновок дистанційно.

● Щойно медвисновок буде створено, е-лікарняний сформується автоматично – такий створений без особистого прийому лікарняний є підставою для отримання допомоги від Фонду соціального страхування України

● Подальша процедура відбувається, як і зазвичай: для отримання допомоги роботодавець має опрацювати е-лікарняний, сформувати за ним заяву-розрахунок і подати її до Фонду на оплату.

Українці за кордоном можуть отримати лікарняні і декретні: як це зробити фото 1

Для вагітних працівниць, які виїхали за кордон через війну, Фонд соціального страхування України також продовжує фінансувати декретні допомоги, навіть якщо вони не встигли оформити лікарняний в Україні.

Для цього фахівці Мінохороздоров’я спростили процедуру формування медвисновків, тому отримати е-лікарняний після настання 30 тижня вагітності тепер можна дистанційно.

 

Як вагітній оформити е-лікарняний?

Для цього вагітна має зв’язатися зі своїм лікарем в Україні, який вів або продовжує вести її вагітність – він перевірить попередні медичні записи і створить медвисновок, на базі якого автоматично сформується електронний лікарняний.

Такий створений без особистого прийому е-лікарняний у разі вагітності та пологів є підставою для отримання декретної допомоги від Фонду соціального страхування України

Як і у звичних випадках, для здійснення виплати роботодавець вагітної повинен сформувати за е-лікарняним та подати до ФССУ заяву-розрахунок – на її підставі Фонд проведе виплати.

Нагадаємо, Мінохороздоров’я дав поради українцям, як опанувати страх під час повітряної тривоги.

Також у МОЗ повідомили, чи забезпечені українські лікарні генераторами.

Крім того, в українців, які мають хронічне обструктивне захворювання легень та хворобу Паркінсона, з’явилася можливість отримувати ліки за програмою «Доступні ліки».  

Теги: евакуація страхування здоров'я

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