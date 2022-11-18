Чому деякі українці перестали отримувати пенсії. Пояснення експерта

Є певна система моніторингу, яка запобігає надмірним виплатам у майбутньому

Пенсіонери, які після 24-го лютого виїхали за кордон, стикнулися з проблемою, що їм перестала приходити пенсія. Як пояснив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, існує законодавча норма, за якою виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, пише НаПенсії.

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Звісно, ​​якщо людина виїхала на нетривалий термін (у відпустку, відрядження чи навіть на кілька місяців – як біженець), то виплату припиняти не будуть. Про це у Пенсійному фонді можуть навіть не знати.

Відповідно до чинного законодавства, пенсія виплачується щомісяця за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера в межах України (незалежно від місця реєстрації) через пошту чи установу банків. Водночас є певна система моніторингу, яка запобігає надмірним виплатам у майбутньому.

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Ситуація перша. Якщо термін дії банківської картки закінчився, виплату пенсії автоматично переводять з банку на пошту. Про такі випадки банки повідомляють органи Пенсійного фонду (ПФ). Далі, якщо людина не забирає свою пенсію поштою понад півроку, то її нарахування повністю припиняється до з'ясування обставин.

Ситуація друга. Якщо пенсіонер не знімає пенсію зі своєї банківської картки більше року, банк також повідомляє про це Пенсійний фонд, і виплата теж припиняється.

Згодом відновити виплату пенсії можна лише на підставі особистої заяви пенсіонера. Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з вини, виплачуються за час, але не більше ніж за три минулі роки. У разі частина суми неотриманої пенсії, але не більше ніж за 12 місяців, виплачується відразу, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячний розмір пенсії.