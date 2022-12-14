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Подати до 15 грудня: що треба негайно зробити охочим мати субсидію 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Подати до 15 грудня: що треба негайно зробити охочим мати субсидію 
Зараз субсидії призначає Пенсійний фонд 
фото: glavcom.ua

Громадяни, які витрачають більше 15% сукупного доходу за місяць на оплату комунальних послуг, можуть звернутися за допомогою до держави

Українцям, які претендують на призначення житлової субсидії на весь опалювальний сезон, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду до 15 грудня. За зверненнями, що надійдуть після 15 грудня – субсидії призначать із місяця подання звернення.

Для оформлення субсидії потрібно подати заяву та декларацію про доходи та витрати. Виплата субсидій проводиться на банківські картки або готівкою через «Укрпошту».

В Пенсійному фонді наголошують, що людям, яким субсидія вже була призначена – звертатися вдруге не потрібно. Виплати, які визначили органи соцзахисту раніше – виплачуватимуться населенню до кінця опалювального сезону.

Звернутися до Пенсійного фонду задля отримання субсидії можна в декілька способів:

  • на вебпортал електронних послуг ПФУ, через мобільний застосунок Фонду або через Дію; 
    поштою надіслати документи до органів ПФУ;
  • звернутися безпосередньо до уповноважених осіб своєї територіальної громади;
  • за допомогою ЦНАПу;
  • відправити документи через сайт Мінсоцполітики України. 

Нагадаємо, для врегулювання найбільш актуальних питань щодо надання населенню житлових субсидій в умовах воєнного стану урядом у вересні поточного року ухвалив рішення щодо передання функцій з призначення, нарахування і виплати житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.

Теги: субсидія документи

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