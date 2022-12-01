Підвищення пенсій та нові правила оформлення субсидій: що зміниться у грудні

З грудня призначенням, нарахуванням і виплатою житлових субсидій займатиметься Пенсійний фонд України

З 1 грудня на українців чекає низка змін. Зокрема йдеться про підвищення прожитковому мінімуму в Україні, перерахунок пенсії та зміни у порядку надання житлових субсидій.

Підвищення прожиткового мінімуму та збільшення виплат

З 1 грудня 2022 року в Україні збільшиться прожитковий мінімум. Він складе 2589 гривень на одну особу в розрахунку на місяць (узагальнений показник), а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років – 2272 грн;

дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн;

працездатних осіб – 2684 грн;

осіб, які втратили працездатність – 2093 грн.

Разом з прожитковим мінімумом зростуть:

сума оплати праці, яку індексують – оплата праці індексується в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, який складе 2684 грн;

мінімальний розмір пенсії за віком – пенсійні виплати для осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшаться до 2093 грн;

максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб і становив би 10736 грн. Однак, відповідно до п. 3-3 Прикінцевих положень Закону № 1533-ІІІ максимальний розмір виплат по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати мінімальної заробітної плати станом на 1 січня календарного року. У 2022 році – це 6500 грн.

мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років складе 1136 грн, а для дітей від 6 до 18 років – не менше 1416,5 грн. (50% прожиткового мінімуму). Мінімальний рекомендований розмір аліментів складає розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто для дітей у віці до 6 років – 2272 грн, а від 6 до 18 років – 2833 грн;

допомога у зв'язку з вагітністю та пологами – 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць, тобто не менше 671 грн.

плата за видачу ліцензії. За видачу ліцензії стягується разова плата у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому з 1 грудня вона складе 2684 грн.

Розмір мінімальної зарплати не зміниться, з 1 жовтня 2022 року він складає 6700 грн.

Підвищення пенсій

З 1 грудня Пенсійний фонд України (ПФУ) проведе перерахунок пенсій деяким категоріям громадян. Як повідомили в ПФУ, зокрема, буде проведено перерахунок пенсій у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

«З 1 грудня 2022 року вдруге протягом року зростає розмір прожиткового мінімуму. Це є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму», – повідомили у фонді.

Згідно з повідомленням, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зростає на 66 грн – з 2027 грн до 2093 грн.

«Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначається індивідуально та залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі. Як правило, такий перерахунок стосується великої кількості пенсіонерів, однак середній розмір підвищення є не досить великим», – наголосили в ПФУ.

Також буде проведено перерахунок пенсій у зв’язку із встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам, які отримують «страхові» пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу.

«З 1 грудня 2022 року у непрацюючих пенсіонерів віком до 70 років, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та які мають страховий стаж чоловіки – не менше 35 років, жінки – не менше 30 років, розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути менше 2500 грн», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що, якщо розмір їхньої пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2500 грн, встановлюється доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Крім цього, у зв'язку зі зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника, будуть підвищені виплати учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.

Оформлення документів для отримання статусу учасника бойових дій

З 1 грудня в Україні починається процес оформлення документів для підтвердження статусу учасника бойових дій (УБД).

«Міністерство завершило необхідні кроки для запуску процесу оформлення документів, які підтверджують статус учасника бойових дій під час відсічі повномасштабної агресії Росії. Після ухвалення рішення ряду тривала процедура юстування відповідних документів Міноборони. Ця процедура наразі пройдена, ми переходимо до практичної реалізації», – пояснив міністр оборони Олексій Резніков.

Глава оборонного відомства наголосив, що статус УБД та відповідні соціальні гарантії отримають усі хто має на відповідні підстави.

Для розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у системі Міноборони, яка включає Збройні сили України, Головне управління розвідки Міноборони та Державну службу спецтранспорту, буде утворено 18 комісій. Ці комісії вже формуються і почнуть роботу орієнтовно з 1 грудня. Після цього стартує робота з документами.

Отримати статус УБД можна трьома способами:

за зверненням командира частини, який централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;

за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;

за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У разі, якщо виникнуть запитання, можна звернутися на «гарячу лінію» Міноборони.

Зміни у порядку надання житлових субсидій

Для врегулювання найбільш актуальних питань щодо надання населенню житлових субсидій в умовах воєнного стану урядом у вересні поточного року ухвалив рішення щодо передання функцій з призначення, нарахування і виплати житлових субсидій від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.

Починаючи з 1 грудня 2022 року, призначення житлових субсидій, прийом громадян з цих питань здійснюватиметься органами Пенсійного фонду України за екстериторіальним принципом, що дозволить забезпечити право людей на допомогу в умовах, коли вони вимушено змінили своє місце проживання.

З’явиться також можливість звернення громадян з питань надання житлових субсидій в електронній формі через веб-портал електронних послуг та мобільний додаток Пенсійного фонду України.

З січня 2023 року весь процес щодо надання житлових субсидій (прийом громадян, призначення, нарахування і виплата) здійснюватимуть органи пенсійного фонду України. Інформація про одержувачів житлової субсидії буде передана Пенсійному фонду України.

Крім того, залишиться можливість звернення громадян з питань надання житлових субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг, а також через портал Дія.

Таким чином, для громадян, які вже отримують житлову субсидію, нічого не зміниться. Змінюється лише орган, який надалі адмініструватиме надання житлових субсидій. Громадяни, як і раніше, отримуватимуть відповідні кошти на свій банківський рахунок або через поштове відділення.

Заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг аналізується лише під час призначення житлової субсидії. За наявності простроченої понад три місяці заборгованості, термін позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), субсидія може бути призначена лише у разі укладення договору про її реструктуризацію або оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку.

Для домогосподарств, яким житлова субсидія вже призначена (відповідно до законодавства субсидія призначена до закінчення опалювального сезону – квітень 2023 року), наявність заборгованості буде враховуватись під час призначення житлової субсидії на наступний період у травні 2023 року.

Тарифи на комуналку

Тарифи на світло «заморозять» до кінця опалювального сезону. Вони складуть 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Домогосподарства, які споживають більше 250 кВт-год на місяць, платитимуть 1,68 грн за кВт-год.

Ціна на природний газ для побутових споживачів буде такою ж, як 24 лютого 2022 року. Якщо у домогосподарства укладено річний контракт на газ, встановлений в ньому тариф буде «заморожений» на час воєнного стану і ще на 6 місяців.

Тарифи на розподіл газу і поставку гарячої води також будуть зафіксовані на одному рівні.