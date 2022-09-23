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З 1 жовтня в Україні змінюються правила виплати субсидій

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
З 1 жовтня в Україні змінюються правила виплати субсидій
Виплата субсидій із жовтня: українцям в Пенсійному фонді розповіли про зміни
фото з відкритих джерел

Пенсійний фонд із 1 жовтня буде здійснювати виплату субсидій

В Україні з 1 жовтня виплата субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом, якому було передано відповідні повноваження. Проводитимуть виплати пільг за механізмами, які зараз працюють у рамках пенсійного забезпечення. Про це розповів голова правління ПФУ Євген Капінус в ефірі «Українського радіо».

Капінус пояснив, що Фонду передали такі повноваження у контексті впровадження та реалізації механізмів екстериторіальності.

«Це давало нам можливість навіть там, де було призупинено діяльність органів влади на території бойових дій, проводити свою роботу. Було здійснено перегрупування роботи», – сказав голова ПФУ.

Капінус нагадав, що у 2019 році Фондом здійснювалися такі виплати пільг, і відбувався перехід на монетизацію.

«Зараз передбачається два етапи: з жовтня будуть виплати, а з грудня почнемо приймати документи і здійснювати нарахування і призначення пенсій. Відповідні механізми, які сьогодні працюють в рамках пенсійного забезпечення, будуть реалізовані також у субсидіях», – заявив він.

Це дозволить одержувачам субсидій отримувати відповідні послуги, де б територіально вони не були.

«В Пенсійному фонді також реалізовані електронні послуги, зокрема пенсійний кабінет. Ті громадяни, які мають право на субсидію, будуть отримувати гроші, які вони отримували постійно. Ніяких додаткових документів не треба буде надавати», – зазначає Капінус.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня збільшився розмір соціальних виплат – пенсій, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших. Це пов’язано зі зростанням прожиткового мінімуму, що передбачено Держбюджетом на 2022 рік.


 

Теги: субсидія радіо послуги документи гроші

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