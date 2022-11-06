Міністерка соцполітики розповіла, що буде із субсидіями у 2023 році

Кабінет міністрів України має намір виділити на 2023 рік на житлові субсидії 37,87 млрд грн

Житлові субсидії можуть отримати всі люди, витрати яких на комуналку перевищують у різних випадках 10 чи 15% доходів

Держава продовжить виплачувати українцям субсидії у 2023 році. На це Кабмін заклав кошти. Якщо ж закладених грошей бракуватиме, уряд зробить перерозподіл. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

«Субсидії у нас заплановано наступного року на 37 млрд. Ми упевнені, що цих коштів вистачить», – сказала Жолнович.

Міністерка нагадала, що житлові субсидії можуть отримати всі люди, витрати яких на комуналку перевищують у різних випадках 10 чи 15% доходів.

«Розрахунок іде від домогосподарства, і там залежить, хто скільки отримує, така субсидія і розраховується», – додала урядовиця.

Відомо, що Кабінет міністрів України має намір виділити на 2023 рік на житлові субсидії 37,87 млрд грн, що на 9,2% менше, ніж у 2022 році (41,708 млрд грн).

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні змінилися правила виплати субсидій.

Додамо, що 3 листопада Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2023 рік.