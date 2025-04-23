Поліцейська академія уклала угоду на майже 9 млн грн із колаборанткою – медіа

Компанія була єдиним учасником тендеру і отримала підряд без конкуренції

Державний заклад професійної освіти «Рівненська академія патрульної поліції» уклав угоду вартістю понад 8,9 млн грн з ТОВ «Кірабуд», якою передбачено ремонт їдальні академії. Попри те, що власниця ТОВ «Кірабуд» виявилась офіційно засудженою за колабораціонізм, керівництво академії не має наміру розривати багатомільйонну угоду. Як передає «Главком», про це повідомляє Ngl.media.

Так, укладена у квітні угода передбачає, що за ремонт їдальні Рівненська академія патрульної поліції виплатить ТОВ «Кірабуд» понад 8,9 млн грн. Ця компанія була єдиним учасником тендеру і отримала підряд без конкуренції. При цьому фінансуватиметься ремонт коштом державного бюджету.

Як з’ясували журналісти, власницю ТОВ «Кірабуд» Людмилу Кузьміних у 2023 році засудили за колабораційну діяльність за її публічну підтримку російської агресії проти України. Впродовж 2022-2023 років Кузьміних неодноразово поширювала у соцмережі «Одноклассники» дописи з запереченням збройної агресії РФ та закликами підтримки дій російської влади.

72-річна уродженка російського міста Новокуйбишевськ Людмила Кузьміних має українське громадянство та мешкає у Нетішині Хмельницької області. У липні 2023 року місцевий суд визнав її винною у колабораційній діяльності, проте призначив Кузьміних покарання – позбавлення на 10 років права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, що не забороняє їй володіти ТОВ «Кірабуд».

Керівниця Рівненської академії патрульної поліції Зоя Варійчук заявила NGL.media, що на момент укладення угоди з ТОВ «Кірабуд» їй не було відомо про судимість Кузьміних. Проте Варійчук вважає, що навіть з урахуванням цього факту в академії нема підстав для розірвання угоди, оскільки особисто Кузьміних не була учасником тендеру, а договори від імені ТОВ «Кірабуд» підписував його директор Віталій Максимець.

Нагадаємо, перша віцепрем’єр-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко побувала у Дніпрі, і відвідала завод, який виробляє фурнітуру для вікон і дверей. Як повідомляє «Главком» з посиланням на фейсбук-сторінку урядовиці, йдеться про Axor Industry. Це підприємство входить в орбіту бізнесмена Вадима Єрмолаєва, на якого держава наклала санкції.

Заступниця прем’єра наголосила, що протягом 2022-2023 років виробник запустив нові цехи. Загальна сума інвестицій складає €40 млн, зазначила Свириденко.

Разом із тим, за відомостями аналітичної системи Youcontrol, кінцевими бенефіціарами ТОВ «Аксор Індастрі» записано трьох громадян Туреччини Мустафу Башера, Хасана Башера, Ірема Оана Башера і громадянку України Софію Кононенко. Кононенко володіє контрольною часткою статутного капіталу фірми – 51,99%.

1 липня 2024 року Кононенко зайшла в Axor Industry замість свого батька Вадима Єрмолаєва.