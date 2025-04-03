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Розкрадання на закупівлях харчів для армії. НАБУ повідомило статус ексміністра Резнікова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Розкрадання на закупівлях харчів для армії. НАБУ повідомило статус ексміністра Резнікова
Резніков може отримати підозру, якщо правоохоронці знайдуть докази його причетності до справи
фото з відкритих джерел

У 2023 році стало відомо, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за значно вищими цінами, ніж роздрібні

Колишній міністр оборони Олексій Резніков не перебуває у статусі підозрюваного або свідка у справі про розкрадання під час закупівель продуктів харчування для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника першого головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександра Абакумова в ефірі «Радіо свобода».

«Наразі у зазначеної особи немає статусу підозрюваного і йому не застосовано жодних запобіжних заходів… Я би не розголошував цю інформацію через таємницю досудового розслідування, бо досудове розслідування ще не закінчене і ми не хотіли би коментувати в цій частині», – каже він.

Абакумов заявив, що якщо будуть докази, то Резнікову чи іншим людям також можуть повідомити про підозру. За його словами, якщо особа коментувала чи брала участь у вчиненні злочину, то її діям буде надана оцінка.

«Однак для нас немає різниці, чи це міністр, заступник міністра, чи інша посадова особа», – каже представник НАБУ.

За словами правоохоронця, на цей час достатньо доказів для повідомлення про підозру п'ятьом особам.

«На даному етапі ми дійшли до висновку, що нам достатньо доказів для повідомлення про підозру п'ятьом особам. Далі ми продовжуємо досудове розслідування, збираємо докази, після чого буде прийнято рішення або про повідомлення додатковому ряду осіб про підозру, або про завершення досудового розслідування, направлення цього провадження до суду», – розповів Абакумов.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних сил України в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

Про підозру повідомили: колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України,  власниці пов’язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць та фізичній особі.

До слова, колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що корупційний скандал у Міноборони, який стався за його каденції, спричинили фейкові новини.

Скандал із «яйцями по 17» виник після публікації журналістського розслідування. Міноборони і тодішній керівник відомства Олексій Резніков неодноразово заперечували, що купували яйця по такій завищеній ціні. Попри це, скандал не вщухав, та зрештою вважається однієї з причин відставки Резнікова.

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Теги: Олексій Резніков НАБУ держзакупівлі корупція в Україні

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