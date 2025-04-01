В Україні буде створено Централізовану закупівельну організацію

Створення організації має підвищити прозорість та ефективність закупівель

Уряд схвалив постанову про створення Централізованої закупівельної організації (ЦЗО) при Агентстві відновлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Рішення також передбачає запровадження єдиних стандартів систем контролю та належного рівня підзвітності, що підвищить прозорість закупівель.

За словами міністра Олексія Кулеби, створення Централізованої закупівельної організації для Агентства відновлення є кроком до того, щоб підвищити прозорість та ефективність закупівель. На рівні держави проводитимуть закупівлі товарів та послуг для будівництва централізовано.

Найближчим часом міністерство спільно з агентством презентують модель ЦЗО. Також буде оголошено конкурс на відбір керівника Централізованої закупівельної організації та розпочато впровадження елементів корпоративного врядування.

Діяльність ЦЗО координуватиме безпосередньо Агентство відновлення. Закупівлі, які охоплюватиме діяльність організації: експертиза проєктів будівництва та технічний нагляд, інженерно-консультаційні послуги, будівельні роботи, а також експлуатаційне утримання доріг.

Нагадаємо, Державний оператор тилу (ДОТ) – агентство Міноборони, яке займається нелетальними закупівлями, – оголосило про «суттєве» посилення контролю за дотриманням графіку виробництва речового майна для ЗСУ.

До слова, Кабмін затвердив порядок використання коштів на розвиток і утримання доріг, виділивши 12,6 млрд грн.