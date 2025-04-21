Заступниця прем’єра Шмигаля поїхала на завод підсанкційного бізнесмена у Дніпрі і подякувала (фото)

Юлія Свириденко і нардеп від «Слуги народу» Дмитро Кисилевський (на фото ліворуч від першої віцепрем’єра) інспектували завод Axor Industry

Контрольний пакет акцій Axor Industry зберігає донька підсанкційного Єрмолаєва Софія Кононенко

Перша віцепрем’єр-міністерка-міністерка економіки Юлія Свириденко побувала у Дніпрі, і відвідала завод, який виробляє фурнітуру для вікон і дверей.

Як повідомляє «Главком» з посиланням на фейсбук-сторінку урядовиці, йдеться про Axor Industry. Це підприємство входить в орбіту бізнесмена Вадима Єрмолаєва, на якого держава наклала санкції.

З допису Юлії Свириденко складається враження, що урядовиця залишилася у захваті після відвідин заводу бізнесмена Вадима Єрмолаєва скріншот із Facebook Юлії Свириденко

Заступниця прем’єра наголосила, що протягом 2022-2023 років виробник запустив нові цехи. Загальна сума інвестицій складає €40 млн, зазначила Свириденко.

«Я щиро вдячна Axor Industry, які своєю роботою доводять, що війна – не ембарго на інвестиції. Приватний сектор інших держав попри виклики готовий вкладати у нашу державу вже зараз», – наголосила перша віцепрем’єрка.

Компанію Юлії Свириденко на завод Axor Industry склав нардеп-«слуга», заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Разом із тим, за відомостями аналітичної системи Youcontrol, кінцевими бенефіціарами ТОВ «Аксор Індастрі» записано трьох громадян Туреччини Мустафу Башера, Хасана Башера, Ірема Оана Башера і громадянку України Софію Кононенко. Кононенко володіє контрольним пакетом акцій – 51,99%.

дані: Youcontrol

1 липня 2024 року Кононенко зайшла в Axor Industry замість свого батька Вадима Єрмолаєва.

дані: Youcontrol

З кінця грудня 2023 року Вадим Єрмолаєв, яким має громадянство Кіпру, перебуває в Україні під санкціями. До нього Рада нацбезпеки і оборони застосувала 16 видів персональних обмежень, серед яких блокування активів; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона здійснення публічних та оборонних закупівель тощо.

Термін дії санкцій стосовно Єрмолаєва – до червня 2034 року.

дані: Державний реєстр санкцій

Як свідчать відомості судового реєстру, ініціатором застосування санкцій до Вадима Єрмолаєва виступила Служба безпеки України. СБУ з’ясувала, що Єрмолаєв у 2014 році перереєстрував свій алкогольний бізнес у Криму на підставних осіб і продовжив працювати за законами окупантів.

Варто нагадати, що це не перша спроба підсанкційного Вадима Єрмолаєва сховати кінці у воду. Влітку 2024 року «Главком» зафіксував факт зміни власника акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології», яке заснувало ТОВ «Акам» із Дніпра. Фірма «Акам» входить до складу консорціуму «Білдінг Юа», що будує Національне військове меморіальне кладовище.

Інвестфондом «Технології» до лютого 2024 року володів підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Протягом лютого-серпня 2024 року інвестфонд належав доньці Єрмолаєва Софії Кононенко. 8 серпня 2024 року Кононенко замінив німець Євген Штейнберг.

Додамо, що ЗМІ називають Вадима Єрмолаєва одним із найбільших забудовників Дніпра. За рік до повномасштабного вторгнення український Forbes оцінював його статки у $221 млн. Єрмолаєв веде бізнес в Україні, але формально не є українським бізнесменом. Сам він стверджував, що відмовився від українського громадянства ще у 2017 році, відтоді має лише паспорт Кіпру.

Влітку 2022 року «Українська правда» опублікувала відео, на якому видно, як у Монако Єрмолаєв катається на Bentley за $300 тис.