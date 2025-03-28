Розтрата на асфальті: у Києві чиновниця підозрюється у зловживанні на 850 тис. грн

Службова особа не перевірила ринкову вартість асфальтобетону при затвердженні документації, чим завдала збитків місцевому бюджету

Слідчі повідомили про підозру службовиці комунального підприємства, яка закупила асфальтобетонну суміш зі збитком у понад 850 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що поліцейські встановили, що у 2022 році Шляхово–експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району оголосило тендер для проведення відкритих торгів по закупівлі понад 900 тонн асфальтобетонної суміші.

«Переможцем торгів стала приватна компанія, з якою комунальне підприємство надалі уклало договір на суму понад 5 млн. грн, тендерна пропозиція якої, як з’ясувалося, містила завищені ціни», – йдеться у повідомленні.

Відтак, у ході досудового розслідування, залучивши експертів та провівши всі необхідні слідчі дії, поліцейські встановили, що службова особа, уповноважена на проведення процедур закупівель, через несумлінне ставлення до службових обов’язків не перевірила ринкову вартість товару при затвердженні документації, допустивши завищення його вартості, чим завдала збитків місцевому бюджету на понад 800 тис. грн.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури, повідомили службовиці про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. За вчинене їй загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, посадовиця комунального підприємства «Київміськсвітло» та постачальник електроенергії підозрюються у переплаті за електроенергію у розмірі 1,8 млн грн. Повідомляється, що у період січня – лютого 2022 року «Київміськсвітло» уклало з приватним підприємством договір на постачання електроенергії на суму 57,5 млн грн. При цьому її ціна протягом дії угоди повинна була корегуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення.

Раніше Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації (КМДА). За матеріалами справи, фігуранти привласнили майже 60 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Як встановило розслідування, до оборудки причетні чотири особи, дві з яких – заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Ще один фігурант – колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю.