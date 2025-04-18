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Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський підписав указ про введення санкцій проти низки росіян
Санкції запроваджено проти 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб
фото: Офіс президента

Під нові санкції РНБО потрапили 20 російських співаків, спортсменів та акторів

Президент Володимир Зеленський підписав укази №246/2025 та №247/2025 про введення в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти відомих росіян. Як передає «Главком», документи опубліковані на сайті президента.

Санкції запроваджено проти 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб. Деякі з них розташовані у Росії та Китаї.

Також під нові санкції РНБО потрапили 20 російських співаків, спортсменів та акторів.

Російські співаки, спортсмени та актори під санкціями України:

  • Апексімова Ірина – акторка і режисерка;
  • Велика Соф'я – фехтувальниця;
  • Вяльбе Олена – лижниця, олімпійська чемпіонка;
  • Гогунський Віталій – актор (відомий роллю Кузі у серіалі «Універ»);
  • Джигурда Микита – актор;
  • Дронов Ярослав – співак (відомий під псевдонімом SHAMAN);
  • Кончаловський Єгор – кінорежисер і сценарист;
  • Куклачов Юрій – актор;
  • Кучера Оскар – актор;
  • Лебедєв Денис – боксер;
  • Миронов Євген – актор театру;
  • Нагорний Микита – гімнаст;
  • Панкратов-Чорний Олександр – актор і кінорежисер;
  • Полунін Сергій – артист балету;
  • Проводников Руслан – боксер;
  • Расторгуєв Микола – співак і колишній депутат Держдуми РФ;
  • Розенбаум Олександр – співак;
  • Сукачов Ігор – рок-музикант, актор, режисер;
  • Цискарідзе Микола – артист балету;
  • Чумаков Роман – репер (відомий як Жиган).

Згідно із додатком до указу застосовуються, зокрема, такі санкції як блокування активів, позбавлення державних нагород; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборона поширення медіа на території України.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради. МЗС має поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Перелік фізичних осіб, проти яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи

(для перегляду – натисніть на документ)
(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 18 російських пропагандистських медіа та організацій, а також 71 людини. Серед них проєкт Віктора Медведчука «Другая Украина».

Це громадська нерелігійна організація в Росії, яку заснував Віктор Медведчук і до неї долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.

В Україні блокуватиметься, окрім сайтів руху Медведчука «Другая Украина», також його Telegram-канал, YouTube-канал.

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Теги: РНБО санкції

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