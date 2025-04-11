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Зеленський запровадив санкції проти російських та білоруських пропагандистів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський запровадив санкції проти російських та білоруських пропагандистів
Зеленський запровадив санкції проти російських юридичних осіб, які ведуть пропагандистську діяльність на тимчасово окупованих територіях
фото: Офіс президента

Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистських медіа та організацій. Серед них проєкт Віктора Медведчука «Другая Украина»

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 18 російських пропагандистських медіа та організацій, а також 71 людини. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

«Нові санкційні кроки. Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті. Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ – незабаром», – написав Зеленський на офіційних ресурсах.

Так, Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти російських пропагандистських медіа та організацій. Серед них проєкт Віктора Медведчука «Другая Украина». Це громадська нерелігійна організація в Росії, яку заснував Віктор Медведчук і до неї долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.

В Україні блокуватиметься, окрім сайтів руху Медведчука «Другая Украина», також його телеграм-канал, ютуб-канал.

Так санкції запровадили проти:

  • російського пропагандиста та кореспондента «Россия 1» Олександра Сладкова;
  • російської журналістки та пропагандистки Аріни Шарапової;
  • українського політтехнолога і проросійського пропагандиста Вадима Карасьова;
  • пропагандиста Олександра Шелеста;
  • керівниці відділу репортерів Телевізійного інформаційного агентства на Національному державному телеканалі «Білорусь 1 ТВ» Бенедисюк Анастасії – 20 видів санкцій;
  • російського продюсера музичних проєктів «Quest Pistols», «Quest Pistols Show», «Грибы», «Нервы», Wellboy українського походження Юрія Бардаша.
(для перегляду – натисніть на документ)

Також Зеленський запровадив санкції проти російських юридичних осіб, які ведуть пропагандистську діяльність на тимчасово окупованих територіях, як «Херсонка.Ру», «Реадовка.Ру», «Правда.Ру», «Телерадиокомпания «Таврия» тощо.

(для перегляду – натисніть на документ)
(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками. 

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Теги: санкції

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