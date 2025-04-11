Зеленський запровадив санкції проти російських та білоруських пропагандистів

Зеленський запровадив санкції проти російських юридичних осіб, які ведуть пропагандистську діяльність на тимчасово окупованих територіях

Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистських медіа та організацій. Серед них проєкт Віктора Медведчука «Другая Украина»

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 18 російських пропагандистських медіа та організацій, а також 71 людини. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

«Нові санкційні кроки. Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті. Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ – незабаром», – написав Зеленський на офіційних ресурсах.

Так, Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти російських пропагандистських медіа та організацій. Серед них проєкт Віктора Медведчука «Другая Украина». Це громадська нерелігійна організація в Росії, яку заснував Віктор Медведчук і до неї долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.

В Україні блокуватиметься, окрім сайтів руху Медведчука «Другая Украина», також його телеграм-канал, ютуб-канал.

Так санкції запровадили проти:

російського пропагандиста та кореспондента «Россия 1» Олександра Сладкова;

російської журналістки та пропагандистки Аріни Шарапової;

українського політтехнолога і проросійського пропагандиста Вадима Карасьова;

пропагандиста Олександра Шелеста;

керівниці відділу репортерів Телевізійного інформаційного агентства на Національному державному телеканалі «Білорусь 1 ТВ» Бенедисюк Анастасії – 20 видів санкцій;

російського продюсера музичних проєктів «Quest Pistols», «Quest Pistols Show», «Грибы», «Нервы», Wellboy українського походження Юрія Бардаша.

(для перегляду – натисніть на документ)

Також Зеленський запровадив санкції проти російських юридичних осіб, які ведуть пропагандистську діяльність на тимчасово окупованих територіях, як «Херсонка.Ру», «Реадовка.Ру», «Правда.Ру», «Телерадиокомпания «Таврия» тощо.

(для перегляду – натисніть на документ)

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками.