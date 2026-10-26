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Помідори дорожчають третій тиждень поспіль: чому пропозиція на ринку скоротилася

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Помідори дорожчають третій тиждень поспіль: чому пропозиція на ринку скоротилася
Українські тепличні комбінати пропонують томати до продажу за ціною 55-80 грн/кг
фото: АР

Постачання тепличних томатів від місцевих комбінатів наразі є досить обмеженими та нестабільними

На українському ринку третій тиждень поспіль фіксується зростання вартості помідорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на EastFruit.

Згідно з даними аналітиків, наразі українські тепличні комбінати пропонують томати до продажу за ціною 55-80 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як зазначають учасники ринку, постачання тепличних томатів від місцевих комбінатів наразі є досить обмеженими та нестабільними. Так, низка господарств уже заявила про завершення реалізації продукції попереднього обороту. В інших стаціонарних теплицях достигання томатів істотно уповільнилося через похолодання, а постачання з парникових теплиць узагалі припинилося. Ба більше, компенсувати дефіцит місцевої тепличної продукції внаслідок імпорту поки що також не вдається.

Однак попри нинішнє подорожчання, ціни на тепличні томати в Україні в середньому на 22% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас виробники мають намір і надалі підвищувати ціни в цьому сегменті за умови збереження поточних темпів збуту, пояснюючи своє рішення обмеженою пропозицією тепличних томатів від місцевих комбінатів.

Нагадаємо, через поширення африканської чуми свиней (АЧС), яка вже призводить до скорочення поголів’я по всій Україні, галузь наступного року може зіткнутися з гострим дефіцитом свиней і різким зростанням цін. За прогнозом фахівців асоціації «М’ясна галузь», вартість живих свиней може перевищити 100 грн за кілограм.

Як повідомлялося, світова продовольча інфляція може прискоритися вже найближчими місяцями й залишатися високою до кінця 2027 року, оскільки збої в постачанні накопичуються.

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Теги: продукти ціни овочі

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