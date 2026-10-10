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Інфляція в Україні сягнула 10%: що найбільше подорожчало

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Інфляція в Україні сягнула 10%: що найбільше подорожчало
За дев'ять місяців 2026 року споживчі ціни зросли на 8,4%
фото: glavcom.ua

Освіта й одяг суттєво додали у вартості, а фрукти та овочі знизилися в ціні

У вересні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 2,1% порівняно із серпнем, а в річному вимірі інфляція становить 10%. Найбільше з-поміж продуктів здорожчали яйця, а з-поміж послуг – освіта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Як змінилися ціни в Україні

За даними Держстату, базова інфляція у вересні становила 2% порівняно із серпнем і 8,8% порівняно з вереснем минулого року.

За дев'ять місяців 2026 року споживчі ціни зросли на 8,4% відносно грудня 2025-го. Якщо зіставити середні показники за січень–вересень цього року з аналогічним періодом торік, приріст становить 8,1%.

Які продукти подорожчали найбільше

Продукти харчування та безалкогольні напої загалом коштували у вересні на 1,9% більше. Найбільше зросли в ціні яйця – на 43,6% за місяць.

На 1,7–8,3% піднялися ціни на такі продукти:

  • цукор;
  • рис і продукти переробки зернових;
  • сало;
  • молоко;
  • безалкогольні напої;
  • риба та рибні продукти;
  • соняшникова олія;
  • м'ясо та м'ясопродукти.

Водночас фрукти подешевшали на 5,7%, а овочі – на 2,3%.

У річному вимірі продукти харчування та безалкогольні напої загалом додали у вартості 8,9%. Яйця за рік здорожчали на 12,2%, соняшникова олія – на 21,4%, риба та рибні продукти – на 23%. Фрукти ж коштують на 5,1% менше, ніж рік тому.

Одяг, комунальні послуги та транспорт

Одяг і взуття у вересні подорожчали на 8,5%: одяг – на 9,4%, взуття – на 7,6%. Проте порівняно з вереснем минулого року ці товари загалом на 4,7% дешевші.

У категорії житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива загальне зростання становило 0,8%. Водопостачання здорожчало на 5,6%, каналізація – на 5,5%. Тарифи на електроенергію, природний газ, гарячу воду й опалення не змінилися.

Ціни у сфері охорони здоров'я зросли на 1,7%. Транспорт загалом став дорожчим на 2,7%, зокрема пальне та мастила – на 5,2%, а транспортні послуги – на 2,3%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті збільшився в ціні на 2,5%, тоді як залізничний пасажирський транспорт подешевшав на 0,3%.

Інфляція в Україні сягнула 10%: що найбільше подорожчало фото 1

Освітні послуги додали в ціні

Послуги освіти у вересні піднялися в ціні на 17,4%. Найбільше зросла вартість вищої освіти – на 23,3%, середньої – на 14,3%.

У річному вимірі освіта стала дорожчою на 19,6%. За дев'ять місяців 2026 року порівняно з відповідним періодом 2025-го вартість послуг у цій категорії зросла на 15,1%.

Нагадаємо, у серпні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% за місяць, а річна інфляція становила 8,1%. Тоді пальне та мастила подорожчали на 8,1%, водночас овочі й фрукти помітно подешевшали.

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Теги: інфляція освіта продукти опалення транспорт харчування пальне

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