Світові ціни на продукти можуть зрости: чи зачепить це Україну

Цьогоріч світові ціни на пшеницю зросли більш ніж на 30%

Перебої з перевезеннями, дорожчі пальне й добрива та ризики для врожаїв через Ель-Ніньйо тиснуть на ринок їжі

Світова продовольча інфляція може прискоритися вже найближчими місяцями й залишатися високою до кінця 2027 року, оскільки збої в постачанні накопичуються. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Що штовхає світові ціни вгору

На глобальному ринку продовольства одночасно діє кілька чинників ризику. За даними Reuters, удари по зерновій інфраструктурі в Чорноморському регіоні ускладнюють постачання пшениці. Через загрози судноплавству в Червоному морі частина суден змушена обходити Африку довшими маршрутами, що здорожчує перевезення.

Додатковий тиск створює війна США та Ізраїлю проти Ірану. Вона підштовхнула ціни на пальне вгору та спричинила перебої з експортом добрив через Ормузьку протоку. Для аграріїв це означає вищі витрати на вирощування, збирання та доставку врожаю.

Ще один ризик – погода. Ель-Ніньйо може посилити посуху в Індії та країнах Південно-Східної Азії, де погодні коливання впливають на виробництво зернових та інших культур.

За оцінкою агентства, у 2026 році світові ціни на пшеницю зросли більш ніж на 30%. У ключових азійських країнах-експортерах рис подорожчав на 10–13%, попри значні запаси.

Запаси зерна слабше стримують ціни

Раніше великі запаси зернових і добрі врожаї пом'якшували наслідки збоїв у постачанні. Тепер цей резерв поступово скорочується, а великі імпортери, які відкладали закупівлі після вдалих місцевих урожаїв, можуть знову вийти на світовий ринок.

Головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Максимо Тореро попередив, що тиск на ринок може посилитися наприкінці 2026 року, на початку наступного й тривати впродовж 2027-го. За його словами, колишні запаси та врожаї створювали буфер, але він уже слабшає. Reuters також повідомляє, що на окремих ключових міжнародних маршрутах вартість перевезення вантажів зросла приблизно на 50%.

Дорожчання сировини вже позначається на виробниках харчів: компанії поновлюють контракти на закупівлю інгредієнтів за вищими цінами. На кінцеву вартість для покупців можуть впливати також витрати на енергію, логістику та оплату праці.

Що відбувається з цінами в Україні

В Україні ціни теж зростають, хоча динаміка за окремими товарами різна. За даними Державної служби статистики, у вересні 2026 року споживчі ціни зросли на 2,1% порівняно з серпнем, а річна інфляція сягнула 10%. Продукти харчування та безалкогольні напої за місяць подорожчали на 1,9%, а за рік – на 8,9%. Найбільше зросли ціни на яйця, тоді як фрукти й овочі подешевшали. Докладніше – у матеріалі «Главкома» про інфляцію в Україні та продукти, які подорожчали найбільше.

Вплив світових тенденцій на українські ціни визначатимуть товарна група, врожайність, внутрішня пропозиція, вартість виробництва та логістика. Важливі і ситуація на світових ринках зерна й олійних культур, і витрати українських виробників на пальне, електроенергію та добрива.

Ціни на внутрішньому ринку можуть рухатися в різні боки навіть протягом одного місяця. Наприкінці вересня, за даними «Мінфіну», середня ціна гречки зросла до 80,95 грн за кілограм, а пропареного рису – до 61,37 грн. Пшоно ж подешевшало до 56,20 грн. Про це «Главком» писав у матеріалі про ціни на популярні крупи у вересні.

Які ризики залишаються

Подальша динаміка залежить від того, як довго тривати­муть перебої з перевезеннями, якою буде погода в основних країнах-виробниках і чи зможуть нові врожаї компенсувати зменшення запасів. Додатковий тиск виникне, якщо великі імпортери одночасно повернуться на ринок і збільшать попит на зерно.

Для покупців це ризик нової хвилі продовольчої інфляції, але не гарантія однакового подорожчання всіх товарів. Прогнозу щодо того, наскільки зростуть ціни саме в Україні, у матеріалі видання Reuters немає.

Нагадаємо, на початку жовтня FAO повідомила, що світовий індекс продовольчих цін у вересні піднявся до 136 пунктів, тобто на 1,5% порівняно з серпнем. Найбільше за місяць подорожчали цукор і зернові.