Свинина в Україні може різко здорожчати через небезпечну хворобу

На початок вересня 2026 року в Україні налічувалося 4,64 млн свиней – на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року

Втрата поголів’я через АЧС поступово створює передумови для дефіциту свинини в майбутньому

Через поширення африканської чуми свиней (АЧС), яка вже призводить до скорочення поголів’я по всій Україні, галузь наступного року може зіткнутися з гострим дефіцитом свиней і різким зростанням цін. За прогнозом фахівців асоціації «М’ясна галузь», вартість живих свиней може перевищити 100 грн за кілограм. Про це йдеться у щотижневому прогнозі асоціації «М’ясна галузь», який цитує сайт «Агробізнес», інформує «Главком».

За оцінками асоціації, в регіонах, де поширюється африканська чума свиней, закупівельні ціни падають через надлишок пропозиції тварин, частина яких може бути інфікованою. Водночас втрата поголів’я поступово створює передумови для дефіциту свинини в майбутньому.

«М’ясна галузь уже за рік неминуче зіткнеться з гострим дефіцитом живця і зростанням цін – за оцінками галузі, ймовірно, значно вище 100 грн/кг живої ваги», – прогнозують в асоціації.

За даними Держстату, на початок вересня 2026 року в Україні налічувалося 4,64 млн свиней – на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше скоротилося поголів’я в господарствах населення – на чверть, до 1,26 млн голів.

На тиждень із 26 жовтня до 1 листопада 2026 року асоціація прогнозує закупівельні ціни на свиней живою вагою на рівні 72–73 грн/кг. Це приблизно на 6% більше, ніж тижнем раніше. Однак у регіонах, де фіксують спалахи АЧС, ціни продовжують знижуватися.

У галузі наголошують на необхідності прискорити реєстрацію вакцини проти африканської чуми свиней. Це, за оцінками фахівців, допомогло б захистити чинні свинарські підприємства та господарства, які планують відновлювати виробництво у 2027 році.

Нагадаємо, виробництво курятини в Україні у 2027 році може зрости до 1,54 млн тонн, що на 60 тис. тонн більше за прогнозований показник 2026 року. Водночас внутрішнє споживання збільшиться до 1,055 млн тонн, а експорт може сягнути 530 тис. тонн.

Раніше «Главком» писав, що в Україні найчастіше фальсифікують молочну продукцію та ковбасні вироби. За словами директора Союзу споживачів України Максима Несміянова, частка підроблених товарів залежно від категорії може сягати 30%. У ковбасних виробах, зокрема, виробники можуть зменшувати частку м'яса та додавати більше домішок, видаючи дешевшу продукцію за товар вищого ґатунку.