«Не їдьте у Словаччину». Українець вразив мережу цінами на життя у Кошиці

Пошук житла та оформлення документів у Словаччині потребують чимало грошей та часу

Українець Андрій розповів, скільки коштує життя у Словаччині. Чоловік пояснив, скільки треба мати грошей для переїзду та проживання в цій країні. Про це пише «Главком» із посиланням на відео емігранта.

Українець наголосив, що на комфортне життя у Словаччині треба мати щонайменше €3 тис. (150 тис. грн) Тож він радить ретельно обміркувати свої можливості перед переїздом до цієї країни. «Українці, не їдьте у Словаччину, якщо у вас у кишені €50 (2,5 тис. грн). Для того, щоб тут спокійно адаптуватись, вам треба не менше €3 тис., а у кращому випадку – €5 тис. (майже 251 тис. грн)», – сказав чоловік.

Андрій працює ріелтором у місті Кошиці. За його словами, оренда житла в цьому місті дорога. Також він зауважив, що оформлення документів та пошук помешкання займають чимало часу та грошей. «Житло тут дороге, безкоштовного немає. Також потрібно зробити документи. Це все займає час і гроші. Тому, якщо не хочете попасти на гроші, добре все обміркуйте», – порадив українець.

Водночас у коментарях під відео чоловіка користувачі розійшлися в думках. Одні погодилися зі словами автора відео, інші заявили, що життя у Словаччині коштує більше ніж €5 тис.

«Брехня! Їхав сюди з €900 (45 тис. грн). Все можливо знайти і прожити деякий час».

«Щоб спокійно взагалі-то не менше €10 тис. (500 тис. грн). Три тисячі євро тільки житло».

фото: скриншот з TikTok

«Приїхали з €2 тис.(100 тис. грн) вдвох, поки справляємось».

фото: скриншот з TikTok

«Все вірно, я приїхала до чоловіка, мала фінансову подушку, він займався пошуком квартири, працював. Витратили усе, що було, бо на роботу ніхто без документів не бере. Квартиру знайти важко, у школу дітей записати теж потрібно було. Коротше, треба мати близько €10 тис., і це лише на пів року».

Нагадаємо, блогерка Валерія з Києва переїхала до Словаччини та оселилася у столиці. Після чотирьох місяців життя у Братиславі українка розповіла про недоліки та переваги життя в цій країні. Однією з переваг Словаччини Велерія назвала можливість легко оформити документи для проживання.