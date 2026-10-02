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Столичні мости заблоковані. Ціни на таксі «полетіли в космос»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столичні мости заблоковані. Ціни на таксі «полетіли в космос»
За швидкий пошук таксі доведеться платити значно дорожче
фото з відкритих джерел

Сервіси таксі застосували підвищений коефіцієнт попиту

Уранці 2 жовтня через обмеження руху Південним мостом, мостом Патона та мостом Метро після нічної ворожої атаки у столиці стрімко зросли ціни на таксі. Вартість поїздки з лівого берега на правий у годину пік сягає 700–1100 грн. Про це повідомляє «Главком».

Скільки коштує проїзд між берегами

Через перекриття трьох мостових переходів та скупчення транспорту на Дарницькому й Подільському мостах сервіси таксі застосували підвищений коефіцієнт попиту.

  • Позняки – Центральний вокзал (вул. Драгоманова – вокзал): стандартний тариф становить 867 грн, а за функцію «швидкий пошук» доведеться сплатити 1104 грн.
Вартість проїзду у таксі з Позняків до Центрального залізничного вокзалу
Вартість проїзду у таксі з Позняків до Центрального залізничного вокзалу
скриншот
  • Троєщина – Печерськ (вул. Милославська – вул. професора Підвисоцького): поїздка коштує від 736 грн у стандартному тарифі до 1001 грн за прискорений виклик.
Вартість проїзду у таксі з Троєщини на Печерськ
Вартість проїзду у таксі з Троєщини на Печерськ
скриншот
  • Дарниця – Центр (Дарницька площа – ст. м. «Палац спорту»): вартість коливається від 582 грн до 766 грн.
Вартість проїзду у таксі з Дарниці у центр Києва
Вартість проїзду у таксі з Дарниці у центр Києва
скриншот
  • Харківський масив – КПІ (Харківське шосе – вул. Політехнічна): проїзд коштує від 732 грн до 986 грн.
Вартість проїзду у таксі з Харківського масиву до КПІ
Вартість проїзду у таксі з Харківського масиву до КПІ
скриншот

Зміни в русі громадського транспорту

За інформацією КМДА та КП «Київпастранс», у місті діють тимчасові схеми руху:

  • Південний міст та міст Патона перекриті в обох напрямках. Автобуси №№ 22, 51, 55, 91, 115 та 118-Д курсують через Дарницький міст.
  • Міст Метро закритий у напрямку правого берега. Автобус № 1-М спрямовано через Подільський міст.
  • Тролейбус № 43 курсує за маршрутом «Кібернетичний центр – площа Либідська», а № 50 – «вул. Милославська – Дарницька площа».

Нагадаємо, 1 жовтня Кличко повідомляв про два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного моста. Тоді рух метро й наземного громадського транспорту мостом зупинили, а фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст» розпочали обстеження конструкцій.

Згодом ввечері 1 жовтня влучання знову припало на дорожнє полотно Південного мосту в Києві.

Теги: ціни міст Київ громадський транспорт метро таксі

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