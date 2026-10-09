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Ціни на оренду квартир у Львові у жовтні 2026 рок

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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Ціни на оренду квартир у Львові у жовтні 2026 рок
Середня ціна двокімнатної квартири у Львові становить 29,3 тис. грн на місяць. За рік таке житло подорожчало на 28%
колаж: glavcom.ua

За даними ЛУН, оренда однокімнатної квартири у Львові за рік подорожчала на 38%

Оренда житла у Львові помітно дорожчає. Водночас орендарям стає складніше знайти доступний варіант, адже пропозиція скорочується, а попит залишається високим.

«Главком» розбирався, скільки зараз коштує оренда квартир і будинків у Львові та як змінилися ціни.

Попит на оренду житла зріс

Голова Львівського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Андрій Борисов у коментарі «Главкому» розповів, що зараз попит на оренду житла у Львові є підвищеним.

Одна із помітних тенденція цієї осені – попит на заміську нерухомість у найближчому передмісті Львова. Йдеться про котеджі, таунхауси та приватні будинки, які готові до проживання.

Найчастіше таким житлом цікавляться сім'ї з Києва, які хочуть переїхати у безпечніше місце. «Для сім'ї будинок у передмісті може бути комфортнішим і навіть дешевшим, ніж три- чи чотирикімнатна квартира у Львові. Там більше простору, є гараж, часто краща енергонезалежність. Тому для людей, які переїжджають із сім'ями, це привабливий варіант», – пояснює рієлтор.

Водночас пропозиція такого житла обмежена. За словами експерта, ще в середині серпня вибір будинків був більшим, а тепер більшість готових до оренди об'єктів уже зайняті. «Їх від початку було небагато. Такі будинки не готували спеціально під оренду: хтось виїхав, хтось звільнив житло – і воно з'явилося на ринку. Тому зараз таких пропозицій практично немає», – зазначає Борисов.

Ще один сегмент, де помітно зріс попит, – двокімнатні квартири з двома ізольованими кімнатами та окремою кухнею. «Раніше дуже добре здавалися однокімнатні квартири – особливо комфортні, у новобудовах, із великою кухнею-студією. Зараз на перше місце вийшли двокімнатні. Їх шукають сім'ї, яким потрібно більше простору», – каже експерт.

Скільки коштує оренда у Львові

У дешевшому сегменті, за словами Борисова, однокімнатну квартиру можна знайти приблизно за 12–14 тис. грн на місяць. Йдеться про житло економкласу без дорогого ремонту.

Якщо це сучасна новобудова з якісним ремонтом, ціна однокімнатної квартири становить близько 22–24 тис. грн.

Двокімнатні квартири в економсегменті коштують близько 18 тис. грн. Раніше такі квартири можна було знайти і за 15–16 тис. грн. У дорожчому сегменті – 25–35 тис. грн і більше.

Щодо трикімнатних квартир, то їхня ціна залежить від району, стану житла та класу будинку. У дорогому сегменті оренда може коштувати 50–60 тис. грн на місяць і більше.

Андрій Борисов каже, що у преміальному сегменті ситуація відрізняється від економкласу: людей, які можуть дозволити собі дорогу квартиру, значно менше, тому орендодавці змушені більше враховувати їхні вимоги.

Оренда приватного будинку у найближчому передмісті Львова цієї осені також подорожчала. За словами рієлтора, будинок площею близько 140 кв. м із трьома спальнями, кухнею, їдальнею, вітальнею та гаражем у серпні можна було орендувати приблизно за 35, 5 тис. на місяць. Зараз ціна на подібний об'єкт становить близько 44,8-49,3 тис. грн. 

Що показує статистика

У жовтні 2026 року середня вартість оренди квартири у Львові становить близько 24,8 тис. грн на місяць. За рік ціна зросла на 38%.

Середня ціна двокімнатної квартири у Львові становить 29,3 тис. грн на місяць. За рік таке житло подорожчало на 28%.

Трикімнатні квартири у Львові коштують 36,4 тис. грн на місяць. За рік оренда подорожчала на 41%.

Як змінилася вартість оренди житла у Львові за рік
Як змінилася вартість оренди житла у Львові за рік
графіка: ЛУН

Однокімнатні квартири

Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру у Франківському районі Львова – середня ціна становить 26 тис. грн на місяць. Далі за вартістю йдуть Залізничний та Шевченківський райони, де оренда коштує в середньому по 24,8 тис. грн.

У Сихівському районі ціна однокімнатної квартири становить 22,6 тис. грн, у Галицькому – 22,5 тис. грн, а найдешевше серед районів у Личаківському районі – 22 тис. грн.

Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у районах Львова
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири у районах Львова
графіка: ЛУН

Двокімнатні квартири

Найдорожче орендувати двокімнатну квартиру у Шевченківському районі – 32,1 тис. грн на місяць. У Галицькому та Франківському районах оренда коштує в середньому по 31,6 тис. грн.

У Залізничному районі ціна двокімнатної квартири становить 29,3 тис. грн, у Сихівському – 27,1 тис. грн. Найдешевше у Личаківському районі – 24,9 тис. грн.

Ціни на двокімнатні квартири у різних районах Львова
Ціни на двокімнатні квартири у різних районах Львова
графіка: ЛУН

Трикімнатні квартири не розподіляють за районами, бо оголошень для такої статистики недостатньо.

Чому зростають ціни

Андрій Борисов зазначає, що за останній місяць оренда у Львові подорожчала приблизно на 10%. 

Традиційно найбільший сезонний попит у Львові створюють студенти. За словами Борисова, у місті навчається понад 150 тис. студентів, понад 100 тис. із них – приїжджі. Значна частина студентів орендує квартири, а не живе у гуртожитках.

«Студенти найчастіше шукають однокімнатні квартири, можуть жити там по двоє. А тепер з'явився інший запит – сім'ї. Жінка з дітьми переїжджає сюди, а чоловік залишається працювати або їздить між Львовом та іншими містами», – говорить експерт.

Водночас такі орендарі не завжди можуть або хочуть одразу купувати житло. Купівля квартири у новобудові, яка потребує ремонту, вимагає часу та постійного контролю за роботами. Тому готова квартира в оренду залишається для них простішим рішенням.

На думку Борисова, якщо потік нових орендарів зберігатиметься, дефіцит пропозиції може посилитися. «У нас і раніше було достатньо потенційних орендарів. Тепер попит додатково зріс, а пропозиція в доступному сегменті поступово вичерпується», – підсумовує він.

Раніше «Главком» писав, що Ужгороді кількість охочих винайняти житло значно перевищує кількість вільних квартир. В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5–10 потенційних орендарів. 

За останній рік оренда житла у Чернівцях подорожчала приблизно на 25–30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10–15%. 

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.

 

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Теги: Львів квартира оренда нерухомість ціни

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